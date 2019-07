Voglia di vacanza “last minute”? traghetto a 1 € per Sicilia e Sardegna

GNV, oggi parte del Gruppo MSC, è una delle principali compagnie di navigazione italiane operanti nel settore del cabotaggio e del trasporto passeggeri nel Mar Mediterraneo, con una flotta di 15 navi e collegamenti marittimi da e per Sicilia, Sardegna, Spagna, Tunisia, Marocco, Francia e Albania.

Entro il 29 luglio sarà possibile acquistare i viaggi da e per la Sicilia e la Sardegna a 1€ per passeggero, tasse e servizi esclusi, per tutte le linee da e per la Sicilia, ovvero Genova-Palermo, Civitavecchia-Palermo, Napoli-Palermo, Civitavecchia-Termini Imerese, Napoli-Termini Imerese, Genova-Porto Torres e Genova-Olbia.

Fino a esaurimento promozione, infatti, i passeggeri potranno acquistare i viaggi da e per la Sicilia o la Sardegna fino a settembre, con la speciale tariffa a 1€, tasse escluse.

La promozione di GNV consente ai passeggeri di partire da un costo base di 1€, che dà diritto al solo passaggio ponte, tasse escluse, e di personalizzare ulteriormente il proprio viaggio, andando a selezionare i servizi e i prodotti di bordo per comporre un biglietto che risponda al 100% alle esigenze di ciascun cliente.

In aggiunta potranno acquistare altri servizi, quali la sistemazione in poltrona, cabina interna, cabina vista mare o suite, il trasporto della propria auto e molti altri servizi di bordo.

La Sicilia è una meta turistica con un’offerta a 360 gradi, 12 mesi all’anno, e una delle destinazioni più belle del nostro Paese in termini di ricchezza culturale, storica e naturalistica, a cui si aggiungono una tradizione enogastronomica tra le più rinomate al mondo e un clima che consente di poter godere della sue spiagge fin dalla primavera: GNV collega quotidianamente Palermo e Termini Imerese dai porti di Genova, Civitavecchia e Napoli, e per far fronte al crescente flusso di visitatori, la Compagna ha intensificato i collegamenti a partire dal 2011 e introdotto la linea Napoli – Termini Imerese nel 2017.

Il collegamento tra Liguria e Sardegna, con la possibilità di scegliere Porto Torres oppure Olbia, si conferma fondamentale per GNV, con particolare riferimento alle famiglie che scelgono di raggiungere la propria meta in totale relax e comodità, godendo dei servizi di bordo pensati per l’ospitalità e l’animazione dei più piccoli, un’ampia scelta di sistemazioni tra poltrone, cabine interne, cabine vista mare e suite, spazi di bordo confortevoli e luminosi e una ristorazione curata e accogliente.

Infine, per chi prenota entro giovedì 1 Agosto un viaggio in Marocco, la Compagnia riconosce uno speciale sconto del 50% per tutti i viaggi dal 1 al 31 Agosto.

È possibile prenotare attraverso le Agenzie di Viaggio, con il Contact Center al numero 010 2094591 o via mail a info@gnv.it o sul sito www.gnv.it, utilizzando le opzioni Blocca il prezzo, che consente ai propri ospiti di riservare la soluzione di viaggio desiderata e bloccarne il prezzo per 2 giorni, al termine dei quali sarà possibile confermare il viaggio e procedere al pagamento oppure cancellare la riserva, oppure la Prevendita, che consente di opzionare il biglietto versando il 30% del totale biglietto (tasse incluse) e concludere la procedura d’acquisto entro 30 giorni prima del viaggio, saldando il restante 70% dell’importo.