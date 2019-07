Villanova d’Albenga: Flexopack si ingrandisce, previste 11 nuove assunzioni

Villanova d’Albenga. Feloxopack si ingrandisce e con l’ampliamento in programma si stima una crescita occupazionale di 11 lavoratori.

La giunta comunale di Villanova d’Albenga, nella sua più recente seduta, ha dato la sua approvazione alla bozza di convenzione urbanistica per l’ampliamento della sede della società, sita in via dell’Industria. Prevista la realizzazione di un nuovo fabbricato rettangolare, circa 100 metri per 38, dove troveranno posto: magazzino prodotti, laboratori e alcuni uffici.

A seguito dell’accordo con il Comune di Villanova d’Albenga, Fleoxpack realizzerà due parcheggi pubblici, sulla strada provinciale e uno su via Paganini.