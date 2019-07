“Viaggi da incubo” sui treni liguri, seconda puntata

Savona. “Ritardo di oltre un’ora, aria condizionata che non funziona in alcune carrozze mentre in quelle rinfrescate non c’era un posto libero”. Con queste parole solo due giorni fa avevamo raccontato l’odissea dell’Intercity 675 diretto a Ventimiglia, grazie alle parole di un nostro lettore.

Le disavventure però, per i pendolari, sono evidentemente quotidiane. E così, a due giorni di distanza, arriva in redazione il resoconto di un nuovo “viaggio orribile”, una sorta di “seconda puntata” da parte dello stesso lettore.

“Ora mi trovo sul treno regionale con prenotazione in prima classe – racconta – e la situazione è più o meno la stessa dell’andata. Aria condizionata non funzionante e carrozza di prima classe inesistente”. Il lettore invia le immagini che ritraggono tanta gente in piedi e una evidente situazione di sovraffollamento. “Ora chiedo a Trenitalia: ora quale guasto avete avuto? Quale altra scusa avete da darci?”.

“Per favore pubblicate la mia lettera – è il suo appello – Siete gli unici che potete far cambiare questa situazione”.