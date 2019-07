Viabilità in vacanza: ecco il piano “Esodo 2019” attuato da Anas

Liguria. Al via il piano “Esodo 2019″ sulla rete Anas che vede, in occasione delle prime partenze per le vacanze, programmare una serie di attività e misure da mettere in campo con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti dei vacanzieri lungo i 30.000 chilometri di strade e autostrade, garantendone in primis la sicurezza attraverso la manutenzione stradale, l’informazione al cliente con canali dedicati, e il pronto intervento con monitoraggio 24 ore su 24.

“Al primo posto – ha spiegato l’amministratore delegato di Anas Massimo Simonini – c’è la sicurezza di chi percorre le nostre strade, in linea con le indicazioni della capo gruppo Fs Italiane che ha lanciato una sfida di lungo periodo molto ambiziosa che prevede la riduzione del 50% degli incidenti mortali sulle strade Anas entro il 2030. Negli ultimi anni l’aumento della spesa in attività di manutenzione programmata ha permesso un graduale miglioramento delle condizioni dell’infrastruttura stradale”.

“Nella stessa direzione – ha evidenziato Simonini – va la proposta di Anas di rimodulazione del contratto di programma 2016-2020, che prevede il passaggio da 23,4 miliardi a un totale di 29,9 miliardi di investimenti. Di questi 15,9 miliardi (+ 44% rispetto a prima), pari al 53% del complessivo, sono destinati a manutenzione programmata, adeguamento e messa in sicurezza, mentre 14 miliardi, pari al 47 del totale, sono destinati a nuove opere e completamenti itinerari”.

Il piano 2019 è redatto in collaborazione con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, insieme a “Viabilità Italia”, al ministero degli interni, all’Aiscat, alla protezione civile, alla polizia stradale, alla polizia di stato, all’arma dei carabinieri e al corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Anas sarà presente sulle strade e autostrade di competenza con circa 1.100 automezzi, 5236 telecamere fisse, 1004 pannelli a messaggio variabile e 2.500 addetti. Il monitoraggio h24 della rete e l’assistenza per il pronto intervento verranno gestiti con 200 operatori impegnati tra la sala situazioni nazionale e le 21 sale operative territoriali.

Al fine di garantire una maggiore fluidità del traffico, Anas ha rimosso numerosi cantieri; e per una corretta informazione, anche quest’anno Anas mette a disposizione le notizie sulla viabilità sul sito stradeanas.it e sui canali social.

Per richiamare l’attenzione sulla sicurezza stradale Anas promuove ancora, in collaborazione con la polizia di stato, la campagna di comunicazione #GUIDAeBASTA per sensibilizzare gli utenti della strada a essere prudenti e concentrati mentre si è al volante. La campagna è dedicata ai rischi che derivano dalla distrazione, dalle cattive abitudini alla guida (come l’uso dello smartphone) e dal mancato rispetto delle regole del codice della strada.

Inoltre, Anas promuove la campagna #AMAMIeBASTA, ideata insieme a LNDC Lega nazionale per la difesa del cane, e finalizzata alla lotta contro gli incidenti provocati dall’abbandono degli animali domestici in strada con l’obiettivo di garantire maggior sicurezza a chi si mette in viaggio. In Italia, infatti, ogni anno si registrano centinaia di incidenti stradali, anche mortali, causati da animali abbandonati, fenomeno che aumenta durante i periodi estivi.