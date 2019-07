Savona. Situazione di forte degrado al parco Marabotto di via Chiabrera a Legino. A segnalarlo è un residente della zona che ha documentato la situazione con un lungo video nel quale documenta la presenza di tantissimi rifiuti gettati a terra, in mezzo all’erba o sotto le panchine, e i cestini della spazzatura stracolmi.

L’area verde è un vero gioiello per i leginesi, sopratutto per i più piccoli che hanno a disposizione uno spazio enorme ed interamente cintato. Come testimonia l’autore della segnalazione, però, il parco è pieno di rifiuti, anche pericolosi come bottiglie di vetro, oltre che cartacce e confezioni di cibo.

Foto 3 di 5









“Qui non possono entrare i cani, ma il problema non sono certo loro. Chi sporca è un gruppo di ragazzini che frequenta il parco nel pomeriggio e viene qui per fumare. E’ un vero scempio… Loro andrebbero multati non i proprietari dei quattrozampe che sicuramente non sono i responsabili di questo degrado” spiega il residente nel video denuncia.

“Spero che dopo questa segnalazione l’amministrazione comunale possa ripulire l’area verde e riportarla al decoro che dovrebbe avere” conclude il residente della zona.