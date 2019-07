Vertical Lai Da Colla: vince la solidarietà

Esordio convincente per la Vertical Lai Da Colla di Balestrino, percorso di 1,5 km ma estremamente impegnativo visto il dislivello positivo di 300 metri. Organizzata dall’Asd Runners for Autism e dal Comune di Balestrino, ha incassato la fiducia di molti sportivi soprattutto per il suo intento benefico. Il ricavato delle quote d’iscrizione infatti è stato devoluto ai progetti di integrazione sportiva per i ragazzi dell’associazione omonima.

Pur non essendo competitiva, alla fine una classifica è stata redatta ed ha sancito Fabio Franco come vincitore in 11’38”. Per il tesserato della Valtanaro un ottimo tempo che lascia a quasi 20” il padrone di casa Andrea Timo. Alle loro spalle Simone Siri del Kmp che sale sul podio per soli 5” davanti a Flavio Richero. Alle loro spalle Oscar Bracco della Valtanaro, Luca Agresta dei Runners for Autism, Fabrizio Magnetti,Fabrizio Fossati del RunRivieraRun. Chiudono la top ten Claudio Siccardi del Run Finale e Giovanni Zuffo dei Runners Loano.

Al femminile torna a comandare Silva Dondero che fa un tempo “dei suoi” ovvero 13’53” piazzandosi 12^ assoluta davanti a Marina Saccone del RunRivieraRun e a Monica Volpe nettamente staccate entrambe