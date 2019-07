Venerdì il Trophy of Nations incontra la popolazione del Finalese

Finale Ligure. Inizia il conto alla rovescia per il Trophy of Nations, in programma a Finale Ligure sabato 28 e domenica 29 settembre.

Dopo aver ospitato per sei stagioni consecutive la finale dell’Enduro World Series, Finale Ligure sarà quest’anno scenario del più importante evento di enduro in mountain bike a squadre del mondo, dove a confrontarsi saranno i Team provenienti da diverse Nazioni.

Per tutti coloro che sono interessati a conoscere meglio la manifestazione e approfondire le opportunità e modalità di collaborazione e/o supporto all’evento, l’appuntamento è per venerdì 5 luglio alle ore 20,30 in sala Gallesio, in Via Pertica a Finalmarina.

Qui si svolgerà un incontro pubblico a cui la cittadinanza è invitata a partecipare; vi interverranno il comitato organizzatore locale Finale Outdoor Resort e i responsabili dell’Enduro World Series in Italia.

Il Trophy of Nations sarà un grande evento sportivo celebrazione di questa disciplina della mountain bike, ma anche una grande festa che unisce tradizioni e culture propri di ogni paese partecipante, un insieme di tutte le realtà che animano il mondo dell’enduro, un’opportunità di scambio ed arricchimento per tutti coloro che ne prenderanno parte.