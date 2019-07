Finale Ligure. Oltre mille persone hanno affollato la serata finale del Varigotti Festival, conclusasi con l’atteso concerto di Teresa De Sio. L’artista napoletana si è esibita in un trascinante spettacolo di oltre un’ora, accompagnata da una band di cinque musicisti di spessore internazionale, entusiasmando il numerosissimo pubblico. L’evento straordinario è una delle date del tour “Puro Desiderio” che vedrà la cantautrice protagonista in tutta la penisola.

Al termine del concerto è stato assegnato il “Premio Nazionale per la Canzone d’Autore Emergente”, vinto quest’anno dalla cantautrice Erica Salvetti di Massa Carrara. Secondo classificato Stona di Alessandria e al terzo posto Enrico Zambelli di Genova. Premio Riccardo Mannerini per il miglior testo a Luciano Nardozza di Lodi. La giuria era composta da Ferdinando Molteni, Massimo Schiavon, Mauro Ermanno Giovanardi, Marco Mori e Danila Satragno.

“L’edizione di quest’anno, la nona, è stata quella dei record, sia per il numero degli iscritti, sia per l’enorme successo di pubblico di entrambe le serate e, soprattutto, per l’elevata qualità delle proposte in gara – commenta Roberto Grossi, presidente dell’Associazione Culturale E20 e direttore artistico del Varigotti Festival – Il concerto di Teresa De Sio è stata la manifestazione musicale più partecipata nella storia di Varigotti e sicuramente uno degli eventi più prestigiosi di questi ultimi anni. Con la prossima edizione festeggeremo i dieci anni del festival e lavoreremo da subito per proporre un evento altrettanto eccezionale”.