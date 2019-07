“Vari Bau” passerella canina a Varigotti nel segno della solidarietà

Finale Ligure. Le manifestazioni organizzate dall’associazione “Varigotti Insieme” proseguono con un evento dedicato ai nostri amici quattro zampe previsto venerdì 2 agosto in piazza Gina Lagorio presso la Pedana del Molo.

Dopo il successo dei anni passati andrà in scena “Vari Bau” passerella canina, dove sono invitati tutti i cani meticci e non. Nel corso della serata saranno premiate le categorie bipedi cuccioli, quadrupedi cuccioli, nativi e foresti.

La serata è a sostegno dell’associazione “Angeli a 4 Zampe Asd”. L’associazione ha preso particolarmente a cuore la tragica situazione delle perreras spagnole che, senza un aiuto concreto, nella migliore delle ipotesi, finirebbero male i propri attimi di vita. La loro missione è trovare casa a questi sfortunati cani.

Nei ultimi quattro anni, Rosita, la responsabile dell’associazione, ha salvato più di 450 cani, ma ha in stallo ancora un’ottantina di cani. Il suo sogno è far adottare tutti i cani. Potete aiutarla concretamente con una semplice offerta al seguente c/c IBAN IT05 N033 ‪5967 6845 1070‬ ‪0302 636‬ intestato Asd Libertas Angeli a 4 Zampe. Le iscrizioni saranno raccolte dai volontari presso il banchetto allestito in piazza dalle ore 19.00 fino alle 21,00, ora d’inizio della manifestazione.

E’prevista una quota di partecipazione di 5 euro per ogni cane e ciascuno riceverà un piccolo omaggio all’atto dell’iscrizione offerto dal negozio “Mi Fido di Te” di Calice Ligure.

Nel corso della serata sfileranno modelli creati dal laboratorio artistico Arti…ficio (via Nicotera 49 Finalborgo) che donerà il 30 per cento del ricavato della vendita dei capi Colorcollection alla all’associazione.

Alla serata parteciperà Liliana Ferrari Bruno del Gruppo Cinofilo Monzese Corona Ferrea con esibizioni di Dog Dance.