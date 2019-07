Varazze. Si chiude oggi, 16 luglio, la sesta edizione del progetto multiclub “7 Clubs 7 Porti”, reso possibile grazie all’impegno e alla collaborazione dei sette club rotariani del ponente ligure (il club capofila di Imperia, Varazze Riviera del Beigua, Savona, Albenga, Alassio, Sanremo, Sanremo Hambury).

La formula della manifestazione è pressoché identica alle precedenti edizioni, a eccezione dei 3 (anziché 2) giorni messi a disposizione per le veleggiate. Essa prevede che “Estrella de Mar IIª” – l’imbarcazione messa a disposizione da Handarpermare (l’associazione onlus di Imperia) – stazioni per 3 giorni nei sette differenti porti. Ogni giorno Estrella e i suoi skipper volontari accompagneranno a bordo gruppi di disabili che risiedono nel territorio insieme ai loro accompagnatori.

Il club di Varazze, rappresentato dalla presidente Alessandra Bonanni, ha accolto nelle date del 14-15-16 luglio le associazioni varazzine “La Nostra Famiglia” e “Il Granello”, entrambe dedicate all’assistenza di persone disabili: “Queste giornate sono quindi un’occasione per permettere a persone con problemi di disabilità di trascorrere una giornata insieme a contatto con la natura e il mare in uno scambio reciproco di nuove esperienze ed emozioni in linea con i principi di servizio che sono alla base dell’essere rotariano”.