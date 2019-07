Varazze. “Ricordiamo bene il video con cui il nostro sindaco annunciava la riapertura di Lungomare Europa dopo la mareggiata in anticipo sui tempi previsti. Bene, da quel giorno la situazione del nostro gioiello naturale è migliorata? Secondo noi assolutamente no, è trascurato ed imbarazzante (e parliamo del tratto sino alla Baia del Corvo)”. L’attacco arriva dal gruppo del Movimento 5 Stelle di Varazze che va all’attacco della giunta sullo stato in cui si trova la passeggiata.

“Il primo tratto (fino alla villa araba per intendersi) pieno di crepe, buche, asfaltatura irregolare. La parte appena asfaltata ricoperta di sabbietta e ghiaino che entra nelle scarpe e fa alzare nuvole di polvere al passaggio del trenino e soprattutto dei numerosi camion (in piena stagione estiva, una follia) che scaricano materiali nella battigia dei 3 pontini (farà bene al fondale, specie alle prime mareggiate? Stiamo contattando degli esperti vi faremo sapere)” aggiungono i pentastellati.

“E poi ancora griglie provvisorie (adesso del tempo ne avete avuto, dai) che danno idea di incuria e pressapochismo, scritte sugli scogli (aspettiamo ancora le registrazioni delle videocamere!!). Ci rivolgiamo ai nostri assessori Pierfederici e Piacentini iniziatore e prosecutore di questa attività per avere risposte e sperare in una rapida soluzione” concludono dal Movimento 5 Stelle.