Varazze, anno dopo anno aumenta la partecipazione e l’interesse per “Coloriamo insieme”

Varazze. Venerdì 12 luglio 2019 a Varazze con inizio alle ore 16:00, nello storico e suggestivo slargo di via Malocello, proprio di fronte all’omonima “Gallery”, sede dell’Associazione Artisti Varazzesi, si è svolta la settima edizione di “Coloriamo insieme”, il tradizionale appuntamento estivo con l’arte del disegno, riservato ai più piccoli, desiderosi di cimentarsi con pennelli e colori.

All’iniziativa “en plein air”, organizzata dall’Associazione Artisti Varazzesi in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e il patrocinio della città di Varazze, rientra nel più vasto e articolato progetto scientifico, culturale, didattico e promozionale, che da anni vede impegnato nelle scuole e sul territorio, il locale sodalizio artistico, con soci provenienti da più comuni e provincie liguri.

“Il merito di questo rinnovato successo, come abbiamo avuto modo di constatare nelle passate edizioni – spiegano da Ponente Varazzino – è sicuramente da attribuirsi alla serietà del progetto e alla collaborazione dei responsabili dell’Oratorio Don Bosco di Varazze che, anche quest’anno, hanno partecipato con un nutrito gruppo di bambini che frequentano l’Estate Ragazzi; ma, soprattutto, è dovuto all’attività mirata dei soci della ‘Gallery Malocello’, che dedicano tempo all’iniziativa, mettendo a disposizione dei giovanissimi partecipanti la loro esperienza, la logistica e il materiale occorrente per la lezione di disegno e pittura, proseguendo così l’impegno portato avanti in classe, nel corso dell’anno scolastico, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Varazze – Celle ‘Nelson Mandela’ e l’Associazione Il Grillo Parlante di Casanova.

Ai partecipanti a “Coloriamo insieme” e alle lezioni di “L’Arte in classe”, sabato 21 settembre 2019, nel corso della cerimonia ufficiale dell’ottava edizione del “Lanzarottus Day”, sarà consegnato un attestato di partecipazione, appositamente realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con il direttivo del “Comitato Lanzarotto Malocello Varazze” e della LNI Sezione di Varazze; mentre, ai primi classificati di ogni evento, decisi dall’apposita giuria nominata dall’Associazione Artisti Varazzesi, meritevoli di essere incoraggiati nel proseguire l’apprendimento delle prime basi del disegno artistico, oltre all’attestato riceveranno anche un gadget a tema culturale.