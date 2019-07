Vado, violento scontro tra un’auto e una moto, due feriti

Vado Ligure. Brutta caduta per due persone a bordo della moto che, poco fa, si è scontrata con un’auto tra via Ferraris e via Aurelia.

Non si conosce la dinamica dell’incidente, ma sul posto sono intevenute due ambulanze della Croce rossa di Vado e l’automedica del 118.

I feriti stanno per essere entrambi trasportati al San Paolo in codice rosso.