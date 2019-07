Vado Ligure. Finisce con un pareggio, 1-1, la prima amichevole stagionale disputata ieri pomeriggio, al Chittolina, dal Vado di mister Tarabotto contro i piemontesi del Chieri.

Un test indubbiamente impegnativo quello affrontato dai rossoblù, contro un ambizioso avversario di pari categoria e già protagonista nei giorni scorsi di altre partite amichevoli. Il Chieri è tra le possibili favorite per la vittoria del girone A dove, con ogni probabilità, verranno inseriti sia gli azzurri che i vadesi.

In avvio di gara entrambe le squadre hanno sfiorato il gol. A portarsi in vantaggio per primi, però, sono stati gli ospiti, al 30°, con un’azione in velocità di Johnson. Tuttavia, appena 2′ dopo, è arrivata la replica del Vado con Alessi che ha firmato il pareggio con un preciso pallonetto. Poi, in chiusura di tempo, è stato Gallo ad impegnare il portiere del Chieri in una difficile parata.

Nella ripresa le due squadre, pur operando numerosi cambi, non hanno rinunciato a cercare il gol della possibile vittoria. Il Vado, dal canto suo, si è reso pericoloso soprattutto con Piacentini, Piu e Oubakent. Il risultato, però, è rimasto bloccato sull’1-1 fino al triplice fischio finale dell’arbitro.

I rossoblù del Vado si sono schierati in campo con Illiante, Zaccaria, Dagnino, Pesce, Castaldo, Gallo, Donaggio, Marmiroli, Alessi, Gagliardi, Tomasini. Nella ripresa sono entrati Faggiano, Oubakent, Scannapieco, Puddu, Redaelli, Piacentini, Piu, Dorno, Peirano e Fossati.