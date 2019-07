Vado, tentò di baciare una 26enne sulla bocca: condannato

Vado Ligure. Il 30 ottobre del 2017, a Vado Ligure, dopo averla strattonata in mezzo alla strada, aveva tentato di baciare sulla bocca una ventiseienne, ma senza riuscirci per l’immediata e decisa reazione della giovane.

Una vicenda per la quale un trentasettenne di nazionalità ucraina, V.K., era stato denunciato a piede libero e nei confronti del quale il pm Chiara Venturi aveva poi chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di tentata violenza sessuale.

Questa mattina il caso è arrivato in udienza preliminare davanti al giudice Alessia Ceccardi che lo ha condannato a otto mesi di reclusione al termine del rito abbreviato. Inoltre il trentasettenne ucraino sarà in libertà vigilata per un anno.