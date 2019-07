Vado si avvicina alla seconda edizione del Basket Boom Challenge

Il 13 e 14 luglio prossimo si svolgerà a Vado la seconda edizione del Basket Boom Challenge, un’edizione che rappresenta un salto di qualità perché il Basket Boom entra a far parte del circuito 33BK, “lega” di street basket coordinata da Jack Galanda, affiliata FIBA e sponsorizzata da Citroen.

Quella di Vado sarà l’unica tappa ligure valida per le categorie U14, U16, U18 e Senior maschile e U18 e Senior Femminile. I vincitori per ogni categoria della tappa ligure conquisteranno direttamente il pass per le finals che si svolgeranno a San Benedetto del Tronto dal 2 al 4 agosto. Inoltre il torneo darà punti validi per il ranking FIBA.

Come l’anno scorso, oltre al tradizionale torneo 3×3, i partecipanti potranno cimentarsi in una serie di sfide individuali. Si giocherà con regolamento FIBA.