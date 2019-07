Vado, Luca Tarabotto: “I ragazzi hanno voglia ed entusiasmo, siamo contenti”

Vado Ligure. Giornata dedicata al vernissage della prima squadra del Vado, al Chittolina. A meno di quattro settimane dall’inizio della Coppa Italia e a quaranta giorni dalla prima di campionato, i rossoblù hanno già completato la rosa e sono pronti ad iniziare a lavorare.

All’ossatura del gruppo vincente dell’anno scorso sono stati aggiunti giocatori di tutto rispetto. Sulla carta è una squadra di ottimo livello. “Sicuramente siamo contenti – commenta l’allenatore Luca Tarabotto -, di primo acchito sono molto soddisfatto, perché ho visto subito dei ragazzi che hanno voglia e hanno entusiasmo. Iniziamo da domani e l’importante sarà creare un gruppo che sappia stare bene insieme, un gruppo che abbia voglia di lavorare insieme e che tutti abbiano quell’entusiasmo, quella grande voglia per cercare di venire qua a Vado per fare bene”.

Riguardo agli schieramenti sul terreno di gioco, è presto per parlarne. “Dobbiamo andare sul campo – spiega -, lavoriamo e poi il campo sarà quello che mi darà la possibilità di decidere eventuali moduli. A me piace molto andare in avanti, quindi vedremo di avere una squadra votata all’attacco“.

Sono due gli impegni già fissati: “Abbiamo un’amichevole col Pietra Ligure, se non erro il 3, e un’amichevole il 10 contro una squadra professionistica francese” conclude il mister.