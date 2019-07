Vado Ligure ospita la Festa dell’Unità: gastronomia, spettacoli, musica e dibattiti

Vado Ligure. Torna anche quest’anno la Festa dell’Unità, in programma da martedì 9 luglio a domenica 14 luglio. La location del tradizionale evento estivo organizzato dal Partito Democratico è la Baia dei Pirati di Vado Ligure.

A Porto Vado, sul lungomare, ancora una volta spazio a gastronomia, musica, spettacoli, incontri e dibattiti. Stand gastronomici aperti dalle ore 19.30.

Martedì sera, alle 21, si discuterà dei problemi e delle prospettive della città di Savona con il gruppo consiliare del Pd, il partito cittadino e il laboratorio di Marco Russo. Mercoledì alle 18.30 sarà l’amministrazione di Vado Ligure ad incontrare la cittadinanza per discutere dei progetti futuri sulla città, mentre dopo cena si discuterà di welfare.

Giovedì 11 luglio si parlerà inevce di Europa. Venerdì, alle 20.30, sarà proiettato il documentario “Crisi Complessa” e seguirà un dibattito insieme alle organizzazioni sindacali.

Sabato sarà la volta di un incontro con ANPI e ISREC sui valori della Resistenza, in seguito sarà rappresentato lo spettacolo “Resistere per la Libertà”. In programma altri spettacoli musicali e incontri politici che verranno comunicati giorno per giorno.

“Sarà possibile passare insieme una serata all’insegna del buon cibo, dell’intrattenimento e parlare dei temi politici più importanti dell’attualità locale e nazionale. Vi aspettiamo tutti a Vado Ligure per la Festa dell’Unità 2019” affermano dalla Federazione provinciale del partito Democratico.