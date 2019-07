Vado Ligure. Dopo la definizione dei tesseramenti di Giorgio Gagliardi e Paolo Scannapieco, al Chittolina, sono arrivate le firme di Diego Alessi e Stefano Faggiano.

L’attaccante Diego Alessi (classe 1982, ex Cairese) si era già accordato da tempo con la società rossoblù, e con la firma ha completato il suo tesseramento in vista del campionato 2019-2020. Stefano Faggiano, invece, è un giovane portiere (classe 1999) che si è recentemente trasferito a vivere in Liguria, dopo aver militato nella Primavera del Bari e in altri club come Francavilla, Fasano e Sora.

E’ arrivata anche la firma di Massimiliano Illiante (classe 1987), che si appresta così a difendere, per la sesta stagione ,i pali della porta rossoblù. Le sue prime due annate al Vado furono quelle comprese fra il 2012 e il 2014. Poi, dopo una parentesi di due anni ad Albissola, il ritorno in rossoblù a partire dal campionato 2016-2017. Nel suo palmarès ci sono anche gli ultimi due campionati di Eccellenza vinti dal Vado (2012-2013 e 2018-2019).

Foto 3 di 4







Tesseramento definito anche per Nicholas Costantini. Il centrocampista, classe 1989, ha suggellato con la firma il suo approdo al Vado per la stagione sportiva 2019-2020. Nella scorsa stagione, Costantini ha messo assieme 10 gol e 22 presenze con la maglia dell’Imperia. Il neo calciatore rossoblù, però, può vantare esperienze importanti anche con Sanremese e Argentina Arma in Serie D, e con il Savona in Serie C.