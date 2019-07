Under 15: Carige Rari Nantes Savona tra le prime otto d’Italia

Savona. Si è concluso nel pomeriggio di ieri, martedì 2 luglio, nella piscina Baldini di Camogli, il girone 2 valevole per la semifinale del campionato Under 15.

La Carige Rari Nantes Savona, che era impegnata con i padroni di casa della Pro Recco, con la Roma Nuoto e con la Lazio Nuoto, ha vinto tutte e tre le partite in programma e si è qualificata per la finale in programma ad Ostia dal 6 al 9 agosto.

I giovani biancorossi hanno vinto lunedì sera con la Lazio Nuoto per 12 a 4, mentre ieri mattina hanno battuto la Pro Recco per 7 a 3 e ieri pomeriggio hanno prevalso sulla Roma Nuoto per 14 a 0.

Savona qualificata alla final eight insieme alla Pro Recco: i biancocelesti hanno superato la Roma 10-4 e pareggiato con la Lazio 7-7.

La formazione della Rari, guidata dall’allenatore Alexandar Patchaliev, era formata da Jason Valenza, Matteo Bragantini, Andrea Urbinati, Niccolò Di Murro, Nicola Taramasco, Filippo Galleano, Thomas Felline, Jason Brando, Andrea Nuzzo, Tommaso Cora, Andrea Gastaldello, Gabriele Severino, Alessandro Polidoro, Samuele Giordano, Manuel Arco.

Di seguito i tabellini delle partite giocate dai biancorossi.

Carige Rari Nantes Savona – Lazio Nuoto 12-4

(Parziali: 5-1, 2-1, 2-1, 3-1)

Carige Rari Nantes Savona: Valenza, Brando, M. Bragantini 4, Felline, Galleano, Gastaldello, Urbinati 3, N. Taramasco 3, Di Murro 1, Nuzzo 1, Polidoro, Cora, Severino, Arco, Giordano. All. Patchaliev.

Lazio Nuoto: Sforza, Vannini, Sechi, Napolitano, Paoloni, Nenni, Masi 1, Melchiorri, Ricciardi 1, Bonmartini 1, Pulcini 1, Santini, Silvestri. All. Spagnoli.

Arbitro: Gorrino. Giudice arbitro: Salino.

Note. Superiorità numeriche: Savona 1 su 4 più 1 rigore non realizzato, Lazio 2 su 7. Usciti per limite falli: nessuno.

Pro Recco – Carige Rari Nantes Savona 3-7

(Parziali: 1-3, 0-3, 2-1, 0-0)

Pro Recco: Terrile, D. Lauretta, Brolis, Camolada, Rossi 2, Grasso, F. Lauretta, Morello 1, Trovò, Cortili, Perrone, Pirrone. All. E. Brasiliano.

Carige Rari Nantes Savona: Valenza, Brando, M. Bragantini 1, Felline, Galleano, Gastaldello, Urbinati, N. Taramasco, Di Murro 1, Nuzzo 2, Polidoro, Cora 3, Severino, Arco, Giordano. All. Patchaliev.

Arbitro: Rogondino. Giudice arbitro: Salino.

Note. Superiorità numeriche: Pro Recco 0 su 5, Savona 1 su 3. Usciti per limite falli: nessuno.

Carige Rari Nantes Savona – Roma Nuoto 14-0

(Parziali: 5-0, 2-0, 4-0, 3-0)

Carige Rari Nantes Savona: Valenza, Brando, M. Bragantini 3, Felline, Galleano, Gastaldello 1, Urbinati 2, N. Taramasco 1, Di Murro 4, Nuzzo 2, Polidoro, Cora, Severino, Arco, Giordano 1. All. Patchaliev.

Roma Nuoto: Di Gregorio, Olivieri, Giugno, Bocciarelli, Gerini, Conti, Pazienti, Bonomo, Reale, Lurci, N. Gatto, Truppo, L. Gatto, Bongiovanni. All. Grilli.

Arbitro: Gorrino. Giudice arbitro: Salino.

Note. Superiorità numeriche: Savona 3 su 6 più 1 rigore non realizzato, Roma 0 su 4. Usciti per limite falli: nessuno.