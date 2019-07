Un turista: “Ogni volta che piove passeggiata di Laigueglia al buio”. Il sindaco: “Casi eccezionali, subito risolti”

Laigueglia. “Da ieri sera la passeggiata di Laigueglia a ponente del molo, frequentatissima di turisti a passeggio, è al buio. E’ possibile che per accendere qualche lampione ogni volta che piove ci vogliano dei giorni?”. E’ la segnalazione che arriva alla redazione di IVG da un turista, insieme a una fotografia del tratto di passeggiata senza illuminazione.

In realtà, spiega il sindaco Roberto Sasso Del Verme, si tratta di un caso eccezionale: “In effetti fino a pochi anni fa, con il vecchio impianto, questi problemi erano molto più frequenti e spesso la passeggiata era al buio. Da un paio d’anni, da quando abbiamo rifatto quella parte di impianto, ha sempre funzionato senza problemi. Poi è chiaro che quando arrivano eventi meteo eccezionali possono verificarsi casi come questo… la rete elettrica nel nostro borgo ha i suoi anni, c’è qualche piccola dispersione che in questi frangenti fa saltare parte della fornitura”.

“Comunque – conclude il primo cittadino – i nostri tecnici sono già all’opera, e già domani sera la passeggiata dovrebbe essere nuovamente illuminata”.