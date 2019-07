Un tuffo nella storia: la Via Julia Augusta

Ultimamente in famiglia stiamo riscoprendo il piacere delle passeggiate nella natura. Credo che in qualsiasi punto della Liguria partano dei bei sentieri, più o meno facili, per il divertimento di tutta la famiglia e una full immersion rilassante soprattutto per mamme e papà. Qualche giorno fa ho fatto una splendida passeggiata sulla Via Julia Augusta, che da Albenga porta ad Alassio e viceversa, e da lì ho tratto l’ispirazione per questo articolo. La passeggiata è adatta a tutti e, durante la marcia e le numerose soste che ho fatto, ho potuto constatare che sono moltissimi gli sportivi che fanno trail running con uno sfondo da cartolina. Si tratta di un autentico gioiello archeologico. Questa strada fu infatti costruita nel 13° Secolo a.C. per volere dell’Imperatore Ottaviano Augusto al fine di completare il collegamento stradale tra Roma e la costa meridionale della Francia. Qui, la Via Julia Augusta collegava Vada Sabatia (l’odierna Vado Ligure) con la località di Arles, in Provenza. Prima che Napoleone Bonaparte e poi i Savoia realizzassero l’attuale Via Aurelia, la Julia Augusta era l’unica via di comunicazione di terra che attraversava il Ponente ligure.

Lungo tutto il percorso della Via Julia Augusta sono visibili i resti degli otto monumenti di origine romana, dell’anfiteatro, il Pilone e i numerosi siti funerari in cui sono stati rinvenuti importanti reperti vitrei di grande bellezza . Questi ultimi sono visibili nella splendida e interessantissima mostra permanente “Magiche Trasparenze” ad Albenga presso Palazzo Oddo.

La Via Julia Augusta è praticamente un museo a cielo aperto che offre l’opportunità di una bella passeggiata immersi nella macchia mediterranea, con il mare e la superba Isola Gallinara sullo sfondo. Una vista suggestiva che cattura l’attenzione e suscita lo stupore di tutti. Mi sono chiesta spesso se vedo con gli occhi dell’amore questi luoghi, se sono di parte, ma sono giunta alla conclusione che il mio, tutto sommato, è un punto di vista imparziale. Viviamo in una regione che è spettacolare e ovunque si può vedere una reale grande bellezza. Così anche sulla Via Julia Augusta, che porta al Promontorio che domina Alassio, dove si trova la chiesa romanica di Santa Croce, di grande importanza perchè già menzionata da Papa Alessandro III nel 1169 come priorato appartenente al monastero benedettino dell’Isola Gallinara. A poche centinaia di metri si trova anche la chiesa di Sant’Anna, di cui non si hanno riferimenti certi circa la sua costruzione, ma sembra verosimile che sia stata edificata intorno all’anno mille. Lungo tutto il tragitto è possibile approfondire la storia della Via Julia Augusta e dei resti romanici attraverso le tavole che ne spiegano tutti i dettagli.

Questa stupenda camminata archeologica rappresenta un percorso storico naturalistico tra i più suggestivi in Liguria, con una vista impagabile: da una parte la storia, dall’altra il mare e la nostra meravigliosa tartarugona: l’Isola Gallinara. Quanto è bella l’isola che già i romani chiamarono Gallinaria, per la presenza di galline selvatiche! Che emozione vedere da qui l’isola che diede rifugio a San Martino, vescovo di Tours, che si riparò in una grotta rivolta verso il mare aperto che oggi porta il suo nome. Sergio Giusto e Gianfranco Radini, detto “Feroce”, proprio recentemente hanno concluso sulla Gallinara il sentiero di San Martino. L’ingauno artista e camminatore Sergio Giusto, a piedi, e Gianfranco Radini, in camper, hanno percorso il sentiero di San Martino partendo dall’Ungheria, impiegando due mesi. L’ultima tappa, senza camper per ovvi motivi, è stata proprio l’Isola Gallinara.

Nel tratto di strada di Albenga è particolarmente interessante la presenza dell’anfiteatro romano, recentemente valorizzato con eventi di carattere culturale. E sul margine ovest dell’anfiteatro, si conservano i resti dell’abbazia di San Martino.

Una camminata piena di meraviglia, un tuffo nella storia e nella bellezza. Da fare assolutamente, anche da soli. Anche se lì, non si è mai soli!

