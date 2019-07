Un intero piazzale sequestrato dai carabinieri forestali: cantiere irregolare sulle sponde del Bormida

La stazione Carabinieri Forestale di Cosseria ha effettuato alcune verifiche in un cantiere a Bormida, in località Pian Sottano, nel quale era in corso la realizzazione di un piazzale attraverso la riprofilatura del terreno e delle scarpate, nonché la posa di recinzione perimetrale.

Per il via ai lavori era stata presentata una CILA (comunicazione inizio lavori asseverata), procedimento semplificato per le opere edilizie di minore entità.

Dai controlli messi in atto dai militari è però emerso che l’opera in corso di realizzazione interessava un’area di inedificabilità per la vicinanza dalle sponde del demanio fluviale, nello specifico dal fiume Bormida e dal rio Corone.

Al termine degli accertamenti e dei riscontri investigativi i carabinieri forestali hanno proceduto al sequestro di tutta l’area ed a denunciare i responsabili del cantiere.