Un Codice Etico per tutte le associazioni. Il passo in avanti della Polisportiva Quiliano

La Polisportiva Quiliano si candida per diventare un esempio in tutta la provincia savonese dopo che, nell’Assemblea societaria è stato approvato il Codice Etico che sarà valido per tutte le associazioni aderenti alla Polisportiva.

Lo statuto reca ora norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano in seno all’Associazione nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta: “Non ci piace rincorrere i modelli di prestazione di altri – dice il presidente Pastorelli – vogliamo essere noi a rappresentare l’eccellenza nei comportamenti sportivi, adottiamo quindi norme interne adeguate ai nostri tempi che riguardano ogni aspetto dell’attività sportiva”

Pastorelli entra poi nei dettagli: “Dai principi del fair play, alla promozione e garanzia di un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri, al ripudio di ogni forma di discriminazione e violenza, di corruzione, di doping e di qualsiasi altro elemento che possa arrecare danno allo sport. Noi ci rivolgiamo così ai cittadini perché possano essere sicuri che la Polisportiva non solo opera nel pieno rispetto dell’ordinamento giuridico italiano e di quello sportivo del CONI e delle Federazioni di appartenenza, ma uniforma anche le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività”

Grande soddisfazione è manifestata da tutte le Associazioni che compongono il sodalizio sportivo, ASD Polisportiva Quiliano Bike, USD Quiliano e Valleggia calcio, US Valleggia Calcio, ASD Polisportiva Quiliano Ginnastica, ASD Polisportiva Quiliano Karate e ASD Polisportiva Quiliano Volley.