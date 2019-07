Varazze. È tutto pronto per la sesta edizione di “7 Porti 7 Clubs” promossa dal Rotary Club Varazze Riviera del Beigua, che animerà il savonese per l’intero arco del mese di luglio con un bellissimo progetto di inclusione.

La formula della manifestazione è quasi identica a quella delle scorse edizioni, e prevede che Estrella de Mar, imbarcazione di Handarpermare, stazioni per 3 giorni in 7 differenti porti del ponente ligure. L’itinerario avrà inizio a Varazze e dopo aver fatto tappa a Savona, Loano, Alassio, Imperia e Sanremo terminerà nella città di Bordighera.

Ogni giorno Estrella, ed i suoi skipper volontari, accoglieranno a bordo gruppi di persone disabili che risiedono sul territorio ed i loro accompagnatori.

“La manifestazione, – hanno fatto sapere dal Rotary Club di Varazze, – ha permesso nel corso degli anni l’uscita in mare a centinaia di persone in difficoltà dal punto di vista motorio, sensoriale e cognitivo, garantendo loro l’opportunità di provare sensazioni ed esperienze indimenticabili. Dato il notevole successo ed interesse riscosso nelle scorse edizioni, si è deciso di incrementare il numero delle uscite per ciascuna delle 7 località, così da poter coinvolgere un maggior numero di persone”.

La realizzazione di questo progetto è resa possibile grazie alla forte determinazione organizzativa dei 7 Clubs Rotary del ponente ligure, alla collaborazione di Handarpermare onlus di Imperia, e al sostegno della L.N.I di Varazze nonché delle 7 marine che offriranno la propria ospitalità alla barca lungo il suo viaggio.

Ecco il calendario completo (suscettibile di eventuali modifiche in base al meteo): Varazze, 14-15-16 luglio; Savona, 17-18-19 luglio; Loano, 22-23-24 luglio; Alassio, 25-26-27 luglio; Imperia, 5-6-7 settembre; Sanremo, 16-17-18 settembre; Bordighera, 19-20-21 settembre.