Tutto pronto per la corsa di 720 km sulle Alpi di Annadora e Michal: ecco le tappe

Bergeggi. Si avvicina il momento della partenza dei due runners liguri, Annadora Sapia (sanremese di 27 anni) e Michal Rafinski (38 anni, genovese), che affronteranno la Grande Traversata delle Alpi – 15 giorni di cammino, 720 chilometri da percorrere, 48.000 metri di dislivello positivo complessivo – con l’obbiettivo di raccogliere fondi destinati alla costruzione di un pozzo a Milola, in Tanzania. “L’acqua, risorsa per noi quasi scontata – dicono Annadora e Michal – per quelle persone significa Vita”.

Il progetto #fromalpstoafrica prendereà il via sabato 13 luglio e si concluderà sabato 27 luglio e, nei giorni scorsi, Michal e Annadora hanno presentato nel dettaglio il percorso invitando “amici, curiosi, atletoni e non” a percorrere dei pezzi della GrandeTraversatadelleAlp con loro: “E’ bene precisare che non si tratta di una gara, bensì condividere liberamente dei tratti della traversata con chi lo desidera, così da diffondere il messaggio solidale e promuovere il territorio” precisano i due runner.



Questo il programma delle tappe (chi vorrà partecipare può scegliere il giorno che preferisce:

Day1 Sabato 13 luglio

da MolinidiCalasca a Destinazione Carcoforoo

km 50 d+ 4200

sosta RifugioAlpenrose

Day2 Domenica 14 luglio

da Carcoforo al Rifugio Rivetti

km 44 d+ 3500

sosta al Rifugio Alfredo Rivetti

Day3 Lunedì 15 luglio

dal Rifugio Rivetti a Quincinetto

km 52 d+ 1770

sosta al Relais Del Brigante

Day4 Martedì 16 luglio

da Quincinetto a Piamprato Fraz. (valle Soana)

km 30.3 d+ 2500

sosta alla Locanda Aquila Bianca

Day5 Mercoledì 17 luglio

da Ronco Canavesee a Pialpetta

km 54 d+ 4300

sosta all’ Albergo ristorante Setugrino

Day6 Giovedì 18 luglio

da Pialpetta a Susa

km 59 d+ 4200

sosta al B&B Terra di Confine

Day7 Venerdì 19 luglio

da Susa a Didiero

km 52.2 d+ 3900

Agriturismo la miando

Day8 Sabato 20 luglio

da Didiero a Pian Melzè

km 52.3 d+3080

sosta al Rifugio Pian della Regina La Baita della Polenta

Day9 Domenica 21 luglio

da Pian Melzè a Campo Base

km 49 d+ 3660

sosta a Rifugio Campo Base

Day10 Lunedì 22 luglio

da Campo Base a Sambuco

km 40 d+ 2200

sosta all’Albergo della pace

Day 11 Martedì 23 luglio

da Sambuco al Rifugio Malinvern

km 46 d+ 3780

sosta al Rifugio Malinvern

Day12 Mercoledì 24 luglio

dal Rifugio Malinvern ad Entracque (Gabriele Iardella grazie dell’ospitalità)

km 50 d+ 2600

Day13 Giovedì 25 luglio

da Entracque a Limonetto

km 30 d+ 2300

Day14 Venerdì 26 luglio

da Limonetto ad UPEGA

km 37 d+ 2500

sosta alLa Locanda d’Upega

Day 15 Sabato 27 luglio

da Upega al Rifugio Franco Allavena

km 26 d+ 1700

ARRIVO

Annadora e Michal si sono conosciuti poco più di un anno fa, per caso, mentre correvano sui sentieri sopra Bergeggi. E ora hanno deciso di lanciarsi in questa impresa a favore di “Run for find the Cure” – che unisce la passione per il running a molti progetti di solidarietà – mettendo in atto la loro campagna correndo niente poco di meno dell’intero arco alpino occidentale: Alpi Pennine, Grazie, Cozie, Marittime e Liguria. Su questo sito web si può contribuire con una cifra da 5 a 50 euro scegliendo come supportare una delle tappe elencate.

“Abbiamo deciso di correre su montagne che vogliamo scoprire e che in parte ci risuonano dentro familiari – raccontano i due runner – attraverseremo scorci meravigliosi dimenticati dal turismo di massa. Dalla fine degli anni ’70 centinaia di persone hanno percorso questi sentieri; noi saremo i primi a farlo in modalità trail running svelando i luoghi più misteriosi del “Selvaggio West delle Alpi”.

Milola, in Tanzania, è un piccolo villaggio di 4350 abitanti. I quattro pozzi esistenti non possono fornire acqua nella stagione secca, per questo i missionari della Compassione e gli abitanti del villaggio sottolineano la necessità di costruire un pozzo profondo 100 metri. Servirà alla popolazione, alla missione, alla scuola e all’ostello per i ragazzi. Degli 11 mila euro necessari, 10.000 arriveranno da I Run for Find The Cure e dalle donazioni, mentre i restanti 1.000 da un contributo degli abitanti del villaggio di Milola.”

Questo lo scopo. Ma dietro c’è molto. Preparazione, intanto. Sia Annadora sia Michal si allenano quotidianamente con allenamenti intensivi e con lunghe sessioni di corsa e camminata in montagna nei fine settimana.

“La preparazione va avanti da diversi mesi – dicono – quella di Annadora, complice il fatto di abitare in una casetta nel bosco a 900 metri di altitudine, prevede l’andare al lavoro correndo ed il tornare a casa a piedi tutti i giorni per un totale di una ventina di chilometri e 900 metri di dislivello positivo”. Michal invece mescola diversi allenamenti e distanze destreggiandosi tra corsa, bicicletta e nuoto.