Turismo, siglato nuovo accordo tra Regione Liguria e Valle D’Aosta

Liguria. E’ stato siglato ieri pomeriggio a Portofino dagli assessori al Turismo di Regione Liguria Gianni Berrino e Regione Valle d’Aosta Laurent Viérin, dei sindaci di Portofino Matteo Viacava e di Courmayeur Stefano Miserocchi, un nuovo accordo di collaborazione nel settore turistico tra Regione Liguria e Regione Valle d’Aosta.

La sottoscrizione dell’accordo, nato per rafforzare l’attrattività turistica dei due territori, fa seguito all’incontro che si è svolto a marzo ai piedi del Monte Bianco, tra le amministrazioni comunali di Portofino e Curmayeur.

Nel dettaglio, l’accordo ha l’obiettivo di rafforzare i rapporti di collaborazione tra le due Regioni attraverso l’individuazione di azioni sinergiche, un calendario di iniziative comuni, la pianificazione e l’attuazione di azioni di promozione turistica in una strategia di co-marketing (ad esempio proposte di pacchetti vacanza “montagna-mare”) e la promozione di una collaborazione tra i propri operatori turistici.

Dall’accordo sottoscritto oggi, della durata triennale e rinnovabile, nasce quindi un’intesa che consentirà di usufruire al meglio delle opportunità offerte dai progetti di cooperazione transfrontaliera e transnazionale cofinanziati dai Fondi europei per un rilancio delle economie turistiche locali mediante la predisposizione di progetti in parternariato.

“L’amicizia tra le due regioni si concretizza in una accordo istituzionale che parte dal turismo e che approderà poi anche ad altri settori rilevanti per i due territori che hanno radici culturali fondate su un passato storico comune – ha detto il presidente Toti – Si tratta di due territori molto ricchi di eccellenze sia naturali e paesaggistiche tra loro complementari, sia in campo enogastronomico”.

“Questo accordo di collaborazione è il naturale seguito dell’incontro tra Portofino e Courmayeur avvenuto a marzo – ha dichiarato l’assessore al Turismo della Regione Liguria Gianni Berrino – La collaborazione fattiva tra le due Regioni, già partner del progetto M.I.T.O. (modello integrato per il turismo outdoor), prende ufficialmente il via. Da oggi i turisti che vengono da lontano in Liguria o in Valle d’Aosta potranno usufruire di un’offerta turistica completa. Mare e montagna si potranno coniugare benissimo sia d’inverno che d’estate grazie soprattutto alla vicinanza geografica delle due regioni che sono collegate in maniera ottimale per aumentare i flussi turistici”.

“Il nostro mare più vicino si unisce alle loro montagne più amate – ha commentato l’assessore al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Laurent Viérin – Con questo accordo intendiamo creare sinergie tra i sistemi turistici delle due regioni così da migliorare la complementarietà delle destinazioni turistiche in termini sia di offerta che di promozione, ma anche di scambi di flussi e di strategie condivise. Il settore turistico nella sua più ampia accezione rappresenta un asset strategico per lo sviluppo dei rispettivi sistemi economici grazie allo straordinario patrimonio culturale delle due realtà e all’ampia offerta nei diversi settori dell’outdoor, dell’enogastronomia, dell’escursionismo e dei borghi e villaggi rurali. Queste azioni messe in campo unite a iniziative concrete e a progetti di cooperazione vanno nella direzione di rilanciare le economie turistiche locali così da dare impulso alle piccole realtà e alle particolari specificità presenti nei territori delle due regioni”.

Attraverso l’intesa odierna verranno creati itinerari condivisi ‘mare – montagna’ per valorizzare le eccellenze dei territori, coinvolgendo gli operatori turistici e sportivi delle aree di riferimento per attrarre turisti interni e anche stranieri. Dall’enogastronomia, alla valorizzazione dei borghi e dei paesaggi per promuovere al meglio due territori di eccezionale bellezza.

A far da cornice alla firma dell’intesa la celebre piazzetta di Portofino che ha ospitato, accanto ai prodotti tipici liguri, le eccellenze enogastronomiche valdostane in collaborazione con l’Unione Cuochi Valle d’Aosta.