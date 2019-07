Trofeo Isole di Notte, vince Robi e 14

Bergeggi. Partecipata partenza al via del Trofeo Isole di Notte, classica manifestazione organizzata dal Savona Yacht Club in occasione del plenilunio di luglio.

Sedici le imbarcazioni presenti al via nei pressi dell’AMP di Bergeggi; hanno dato buon spettacolo nelle acque prospicienti la spiaggia della cittadina ligure.

Combattutissima la partenza della classe ORC, alle 13. Ha costretto il comitato di regata a ripetere le procedure di partenza nonostante l’aria leggera presente ha trovato le imbarcazioni già oltre la linea al primo tentativo.

Più rilassata invece la partenza dei Libera nonostante la presenza di barche agguerrite come Stupeficium e la sempre presente a questa manifestazione Fylla.

L’assenza di vento nelle acque antistanti l’Albenganese ha obbligato il comitato di regata ad interrompere la regata al passaggio dell’Isola della Gallinara alle 22.

Nonostante l’interruzione solo cinque imbarcazioni sono riuscite a tagliare il traguardo del traverso fra i porticcioli di Alassio e la Gallinara. La vittoria è ad appannaggio di Robi e 14 di Schieroni che con il suo equipaggio si aggiudica anche quest’anno il Trofeo Isole di Notte percorrendo le diciotto miglia del percorso rimanenti in poco più di tre ore.

Ci vorrà più di un ora per vedere tagliare il traguardo a Stupeficium di Burello, prima in classe Libera, seguita a ruota da Rewind di Caroli. Ci vorranno altre due ore per vedere passare di Zelano e Gromit di Pellini. L’amaro in bocca resta a Fylla e Seabit2 che hanno dovuto abbandonare a poche centinaia di metri dall’arrivo per mancanza di vento.