Albenga. Nel tardo pomeriggio di venerdì 26 luglio si è svolta la 32ª edizione del Trofeo du Michettin, gara sulla distanza di 7,4 chilometri con partenza e arrivo presso le opere parrocchiali San Giorgio di Albenga, organizzata dall’Atletica Ceriale San Giorgio con il supporto del Comune di Ceriale.

La gara fa parte del Trittico dell’Estate, le cui prossime corse saranno domenica 11 agosto la Tutti a Pei alle ore 19 con partenza da piazza della Vittoria a Ceriale e sabato 24 agosto la ToiRun alle ore 19 con partenza da Parco del Marchese a Toirano.

Il Trofeo du Michettin ha registrato una partecipazione in crescita rispetto alle più recenti edizioni, con 78 partenti nella gara degli adulti e 16 partecipanti a quella giovanile, che si è sviluppata lungo un tragitto più breve.

La corsa è stata vinta da Davide Oriolo davanti a Riccardo Bado e Corrado Bado. Tra le donne Aurora Bado ha preceduto Silva Dondero e Marina Bologna.

Primi nelle singole categorie anagrafiche sono giunti Giulia Baldini, Luisa Candellero, Marina Saccone, Ornella Turrini, Nicolò Reghin, Mirco Amico, Mirko Ferrando, Paolo Rossi, Cirino Bacconi, Nicola Lazzaro.

Nelle gare giovanili successi di Nicolò Parodi, Emma Barnieri, Alessandro Moltoni, Pietro Bergero, Martina Barattini.

I primi tre assoluti:

Le prime tre donne:

I primi venti assoluti:

1° Oriolo Davide (Us Maurina) in 26’55

2° Bado Riccardo Atl. Arcobaleno) in 28’05

3° Bado Corrado (Atl. Arcobaleno) in 28’11

4° Ferrando Mirko (Atl. Ceriale) in 28’48

5° Reghin Nicolò (Atl. Ceriale) in 29’26

6ª Bado Aurora (Atl. Arcobaleno) in 29’38

7ª Dondero Silva (Maratoneti Genovesi) in 29’53

8° Verderame Andrea (Run Finale) in 29’55

9° Amico Mirco (Cisano 2.0) in 30’03

10° Barbieri Tiziano (Atl. Ceriale) in 30’13

11° Bussi Chiaffredo Edoardo (Cus Torino) in 30’24

12° Rossi Paolo (Albenga Runners) in 30’37

13° Ghisolfo Marco (Albenga Runners) in 31’10

14° Fattor Fabrizio (Albenga Runners) in 31’11

15° Ariu Stefano (RunRivieraRun) in 31’25

16° Persenda Roberto (Pam Mondovì) in 31’36

17° Bacconi Cirino (Atl. Run Finale) in 31’37

18° Turchiano Michele (Marathon Imperia) in 31’51

19° De Lauretis Raffaele (Pro San Pietro) in 31’54

20° Bertano Adriano (RunRivieraRun) in 31’56

Le classifiche delle categorie (sono esclusi i primi tre assoluti):

M16/25: 1° Reghin Nicolò (Atl. Ceriale) in 29’26; 2° Odasso Pietro (Valtanaro) in 32’18; 3° Boni Claudio (Albenga Runners) in 33’58.

F16/25: 1ª Baldini Giulia (Atl. Ceriale) in 36’10.

M26/35: 1° Amico Mirco (Cisano 2.0) in 30’03; 2° Marino Diego (Team KMP) in 33’44; 3° Motta Mattia in 38’56.

F26/35: 1ª Candellero Luisa (Marathon Imperia) in 37’30; 2ª Zuta Martha in 40’43.

M36/45: 1° Ferrando Mirko (Atl. Ceriale) in 28’48; 2° Verderame Andrea (Atl. Run Finale) in 29’55, 3° Barbieri Tiziano (Atl. Ceriale) in 30’13.

F36/45: 1ª Saccone Marina (RunRivieraRun) in 35’31; 2ª Magini Roberta (Asd Foce) in 36’52; 3ª Andronaco Nella (Asd Runners for Autism) in 37’48.

M46/55: 1° Rossi Paolo (Albenga Runners) in 30’37; 2° Fattor Fabrizio (Albenga Runners) in 31’11; 3° Ariu Stefano (RunRivieraRun) in 31’25.

M56/65: 1° Bacconi Cirino (Atl. Run Finale) in 31’37; 2° De Lauretis Raffaele (Pro San Pietro) in 31’54; 3° Brignone Mauro (Cambiaso Risso) in 32’12.

F50/99: 1ª Turrini Ornella (Marathon Imperia) in 36’52; 2ª Morreale Patrizia (Marathon Imperia) in 39’12; 3ª Cuniberti Donatella (PAM Mondovì) in 40’12.

M66/99: 1° Lazzaro Nicola (Dfl Asti) in 35’57; 2° Calvini Irino (Pro San Pietro) in 38’05; 3° Solano Renato (Maurina Imperia) in 38’50.

Le classifiche giovanili:

F0/6 anni

1° Moltoni Alessandro

2° Putetto Edoardo (Pod. Caramagna)

3° Agresta Leonida

M7/10 anni

1° Bergero Pietro (Atl. Ceriale)

F7/10 anni

1° Barattini Martina (Suisse)

F11/15 anni

1° Barnieri Emma (Atl. Ceriale)

2° Cusato Elena (Atl. Ceriale)

3° Rosso Antonova Maya (Atl. Ceriale)

M11/15 anni

1° Parodi Nicolò (Atl. Ceriale)

2° Quattropani Gabriele (Atl. Ceriale)

3° Boeri Davide (Atl. Ceriale)

4° Gallizia Nicolò (Atl. Ceriale)

a seguire Barbieri Giulio, Ianniello Boris, Parodi Agostino, Villani Alessandro (Atl. Ceriale).

Il resto della classifica generale:

21° Giribaldi Davide (RunRivieraRun) in 32’04

22° Brignone Mauro (Cambiaso Risso) in 32’12

23° Odasso Pietro (Valtanaro) in 32’18

24° Rota Massimo (Runners Loano) in 32’22

25° Pace Leonardo (Albenga Runners) in 32’27

26° Odasso Andrea (Valtanaro) in 32’53

27° Siccardi Claudio (Atl. Run Finale) in 32’54

28° Agnese Davide (Triathlon Savona) in 32’57

29° Pizzo Sergio (Albenga Runners) in 33’21

30° Putetto Sandro (Us Sanfront) in 33’24

31° Boeri Domenico (Atl. Ceriale) in 33’32

32° Pollo Alberto (Valsesia) in 33’38

33° Marino Diego (Team Kmp) 33’44

34° Valente Maurizio (Albenga Runners) in 33’47

35° Di Giovanni Riccardo (Club Marathon Imperia) in 33’56

36° Boni Claudio (Albenga Runners) in 33’58

37° Braggio Alessandro (Atl. Ceriale) in 34’16

38° Augustoni Daniele (RunRivieraRun) in 34’27

39ª Bologna Marina (Valtanaro) in 34’32

40° Masieri Diego (Albenga Runners) in 35’10

41° Badoino Edgardo (Albenga Runners) in 35’15

42ª Saccone Marina (RunRivieraRun) in 35’31

43° Ferraris Luciano (Valtanaro) in 35’39

44° Lazzaro Nicola (Dlf Asti) in 35’57

45ª Baldini Giulia (Atl. Ceriale) in 36’10

46° Launo Marco (Atl. Cairo) in 36’23

47ª Magini Roberta (Asd Foce) in 36’52

48ª Turrini Ornella (Club Marathon Imperia) 36’52

49° Baldo Mirco (Valtanaro) in 37’15

50ª Candellero Luisa (Club Marathon Imperia) in 37’30

51° Revello Alessio (Club Marathon Imperia) in 37’35

52ª Andronaco Nella (Runners for Autism) in 37’48

53° Calvini Irino (Pro San Pietro) in 38’05

54° Mantero Luca in 38’43

55° Solano Renato Fortunato (Us Maurina) in 38’50

56° Motta Mattia in 38’56

57ª Morreale Patrizia (Club Marathon Imperia) in 39’12

58° Tarquini Ennio (Atl. Ceriale) in 39’26

59° Volpe Davide (Cisano 2.0) in 39’55

60° Berrino Stefano (Atl. Novese) in 40’07

61° Galfrè Christian (Atl. Ceriale) in 40’09

62ª Cuniberti Donatella (Pam Mondovì) in 40’12

63ª Lavezzo Gabriella (Albenga Runners) in 40’26

64° Ziliani Anastasio (Atl. Ceriale) in 40’38

65ª Zuta Martha in 40’43

66° Odasso Marco (Valtanaro) in 40’44

67ª Marucco Manuela in 42’20

68° Rossi Paolo (Atl. Run Finale) in 42’23

69° Alberto Matteo in 42’30

70° Carena Luca in 42’51

71ª Vittonetto Laura (Runners Loano) in 42’53

72ª Sorace Pamela (RunRiveraRun) in 42’54

73ª Montanari Michela (RunRivieraRun) in 44’19

74ª Pivetti Monica in 42’51

75° Delmonte Simone (Runners Loano) in 45’45

76° Falone Massimo (Cisano 2.0) in 46’18

77ª Ortale Paola (Atl. Ceriale) in 53’25