Trofeo di Pontelungo, tutto pronto per l’ultimo atto: Macelleria Scola/Pasticceria Bertola e Maurizio’s Pub le finaliste

Albenga. Cresce l’attesa, ad Albenga, per la serata finale del Trofeo di Pontelungo. La sesta edizione del torneo di calcio a 6, valevole anche quale Memorial Simone Fiorito, si concluderà domani, domenica 28 luglio.

Alle ore 21 Ferrara Costruzioni-InternoUno e Gelateria Dario Loano si contenderanno la terza posizione.

La finalissima andrà in scena alle ore 22: di fronte Macelleria Scola/Pasticceria Bertola e Maurizio’s Pub.

Ieri sera si sono giocate le due semifinali. Nella prima Maurizio’s Pub ha battuto per 4-3 Gelateria Dario Loano. Per i vincitori tripletta di Luca Giampà e gol di Gianluca Bonavita; per gli sconfitti due reti di Pietro Daddi e una di Mirko Antonelli.

A seguire, Macelleria Scola/Pasticceria Bertola ha prevalso per 4-1 su Ferrara Costruzioni-InternoUno, squadra campione in carica. Due reti di Francesco Maxena e una ciascuno di Daniele Gerini e Christian Milazzo hanno contribuito al successo; per i battuti gol di Alessio Auteri.

Facendo un passo indietro, nella serata di lunedì si erano giocati gli ultimi due ottavi di finale. Maurizio’s Pub aveva liquidato Taberna del Foro con un secco 8-0, frutto di quattro segnature di Luca Giampà, due di Emanuele Balbo, una di Mattia Serrone e Christopher Colletti.

Gelateria Dario Loano aveva avuto la meglio su G.B. Costruzioni Albenga per 9-5 con tre gol di Pietro Daddi e Roberto Fici ed uno a testa di Mirko Antonelli, Stefano Fanelli e Stefano Pastorino; per gli sconfitti due di Edoardo Fiorillo e Fabio Mercandelli, uno di Simone Calcagno.

Martedì, i primi due quarti di finale. Tutto facile per Macelleria Scola/Pasticceria Bertola: 7-1 su Jila-Tabacchi Riv.N°2: due reti ciascuno per Mattia Farinazzo, Daniele Gerini e Francesco Maxena, una per Christian Milazzo; per gli sconfitti a segno Federico Gorlero.

Ferrara Costruzioni-InternoUno ha superato Edil Neri per 9-4. Una vittoria firmata da Alessio Auteri, a bersaglio quattro volte, Flavio Richero, autore di una doppietta, Gabriele Guglieri, Pietro Scannapieco e Paolo Tessitore. Per i battuti tripletta di Tiziano Pollio e gol di Giacomo Prudente.

Mercoledì sera, Maurizio’s Pub ha superato Barberzizzati ai calci di rigore. I tempi regolamentari erano terminati sul 4-4, con segnature di Luca Giampà (due), Emanuele Balbo e Gianluca Bonavita per Maurizio’s Pub, Marco Carparelli (due), Matteo Calandrino e Claudio Monte per Barberzizzati.

Nell’ultimo quarto di finale, successo di Gelateria Dario Loano su MT Luxury Rent Car per 6-3. Marcatori Pietro Daddi, autore di quattro reti, Mirko Antonelli e Roberto Fici per i vincitori, Nicolò Condorelli e Vincenzo Prinzi per gli sconfitti.