Trofeo di Pontelungo: tre punti per Edil Neri e Taberna del Foro

Albenga. Si avvia alla conclusione la prima fase del Trofeo di Pontelungo – Memorial Simone Fiorito, in corso sul campo a sei di viale Pontelungo ad Albenga. Per il girone A e per il girone C restano da giocare 6 partite; per il girone B ne rimangono 7.

Nella serata di ieri, giovedì 4 luglio, successo per 2-0 di Edil Neri su Caffetteria da Sancio, in una partita valevole per il gruppo A. Le reti sono state realizzate da Matteo Conforti e Tiziano Pollio.

Continuando nella nostra rassegna delle rose giocatori, Caffetteria da Sancio può contare su Fabio Tartaglia, Klaus Menga, Claudio Dutto, Gabriele Patrucco, Matteo Minuto, Pier Angelo Dutto, Mathias Salsone, Luca Nicolosi, Jacopo Vassallo.

Poi, per il girone B, Taberna del Foro ha avuto la meglio su Betn1 per 7-5. Per i vincitori tripletta di Andrea Ghiraldo, doppietta di Lorenzo Alizeri e singole di Sebastian Andreis e Francesco Moreno; per gli sconfitti due gol ciascuno di Artur Hamati e Ernand Sfinjari, uno di Daniele Fregapane.

Taberna del Foro schiera Fabrizio Loiacono, Giulio Bovio, Lorenzo Alizeri, Alessandro Vaccarella, Ivan Malco, Nicholas Basso, Francesco Moreno, Sebastian Andreis, Andrea Ghiraldo.

Betn1 gioca con Salvatore Volturana, Danilo Sangineto, Salvatore Mangiavillano, Luca Papalia, Ernand Sfinjari, Daniele Fregapane, Sergio Quarta, Giuseppe Mangiavillano, Artur Hamati.

La classifica del girone A: Maurizio’s Pub 10; G.B. Costruzioni Albenga 8; Macelleria Scola-Pasticceria Bertola; Edil Neri 7; Albenga Young 6; La Box del Foro 2; Caffetteria da Sancio 1.

La classifica del girone B: Jila-Tabacchi Riv.N°2 10; Bar H-Da Sancio 9; Barberzizzati 7, Taberna del Foro 5; Ramasso Piscine; Falanga Immobiliare 3; Betn1 1.

La classifica del girone C: Ferrara Costruzioni-InternoUno 10; MT Luxury Rent Car 8; Hamburguesa Loca Loano; Mauri’s Pub 7; Ottica Space 5; Gelateria Dario Loano 4; Tabaccheria Romano-Pizzeria Le Anfore 0.

Questa sera, venerdì 5 luglio, si giocano due incontri del girone B.