Trofeo di Pontelungo: questa sera partono gli ottavi di finale

Albenga. Terminata venerdì la fase a gironi, iniziano questa sera, domenica 14 luglio, le partite ad eliminazione diretta della sesta edizione del Trofeo di Pontelungo, Memorial Simone Fiorito.

Incontri senza appello, dentro o fuori, che porteranno alla finale in programma domenica 28 luglio.

Alle ore 21 si affronteranno MT Luxury Rent Car e Ramasso Piscine. Luxury, classificata seconda nel girone da tutti definito più competitivo, non si presenta come squadra dai grandi nomi. Condorelli ha dimostrato di poter fare la differenza ma il vero punto di forza è senza dubbio la solidità e l’organizzazione mostrata dal collettivo, soprattutto in fase difensiva con Muscio e Sabia autori di un ottimo torneo. Ramasso Piscine, classificatasi quarta nel girone B, è la classica avversaria da prendere con le molle. Andreini tra i pali, nonostante non sia più giovanissimo, sta sfoderando prestazioni di livello cosi come Fornari, trascinatore della squadra.

Alle ore 22 in campo Ferrara Costruzioni-InternoUno e Albenga Young. Ferrara, detentrice del torneo, si è confermata squadra da battere, vincendo il girone C, quello più ostico; indubbiamente parte coi favori del pronostico vista la qualità della rosa e l’abitudine a vincere. Albenga Young è la formazione più giovane del torneo e ha tutti i pregi e i difetti della tenera età calcistica. La partenza a razzo nel girone ha stupito un po’ tutti, poi i ragazzi sembrano aver perso qualche colpo, ma occhio a non sottovalutare la banda di Caredda (unico vecchietto e capitano): giovani e pimpanti come Beluffi, se in serata, possono davvero mettere in crisi chiunque.

Questo il tabellone completo, con gli ottavi di finale:

Maurizio’s Pub – Taberna del Foro

Barberzizzati – Ottica Space

MT Luxury Rent Car – Ramasso Piscine

G.B. Costruzioni Albenga – Gelateria Dario Loano

Jila-Tabacchi Riv.N°2 – Hamburguesa Loca Loano

Macelleria Scola-Pasticceria Bertola – Mauri’s Pub

Edil Neri – Bar H-Da Sancio

Ferrara Costruzioni-InternoUno – Albenga Young