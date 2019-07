Trofeo di Pontelungo, questa sera gli ultimi due ottavi di finale

Albenga. Terminata la sosta con la festa del Palio dei Rioni che ha animato la città e distolto l’attenzione dagli eventi sportivi, il Trofeo di Pontelungo è pronto a ripartire. Questa sera, lunedì 22 luglio, vanno in scena le ultime due partite degli ottavi di finale, ovvero gli incontri rinviati per maltempo sette giorni prima.

Alle ore 21 in campo Maurizio’s Pub contro Taberna del Foro; alle ore 22 G.B. Costruzioni Albenga con Gelateria Dario Loano.

Maurizio’s Pub, uscita vincitrice dal girone A, è ben organizzata con il duo Giampà-Bonavita in stato di grazia. Faggio, il Kiraly ingauno per via del vestiario similare al leggendario portiere ungherese, è sempre una garanzia e l’esperienza di Cattaneo, passato dal campo alla panchina, garantisce un’idea tattica precisa.

Taberna del Foro. Mister Poggi guida una banda di ragazzi terribili, con un Ghirardo rinato e capitan Andreis mai domo. In caso di necessità sempre pronto a subentrare Malco “Piv”, giocatore dotato di una tecnica assoluta. Unico dubbio: avranno smaltito la sbornia post palio?

G.B. Costruzioni Albenga: squadra fedelissima del torneo e sempre molto competitiva; i veterani Serventi e Principato incarnano a perfezione lo spirito guerriero del team che quest’anno annovera due carri armati come “Tanque” Mercandelli e Mascardi.

Gelateria Dario Loano è composta da giocatori che hanno fatto e stanno facendo la storia del calcio ponentino: Monti, Valentino, Daddi, Pastorino… dobbiamo presentarveli o li conoscete da soli?

“Lo spettacolo dunque stasera non dovrebbe mancare – dicono gli organizzatori -. Nell’unirci ai complimenti ai vincitori (Santa Maria) e più in generale a tutti e quattro i rioni del palio appena concluso, vi invitiamo a rilassarvi, dopo questi quattro giorni a dir poco frenetici, e ad accomodarvi in tribuna per gustarvi del buon calcio! Vi ricordiamo inoltre che è sempre attivo il servizio di cucina e bar, con panini, patatine, torte sfornate stamane, gelati, birre, bibite e moltissimo altro ancora!”.

Facendo un passo indietro, mercoledì 17 luglio si erano giocati altri due match degli ottavi di finale. Netto il successo di Macelleria Scola/Pasticceria Bertola: 8-2 ai danni di Mauri’s Pub. Per i vincitori doppiette di Filippo Bertozzi e Christian Milazzo; singole reti di Mattia Farinazzo, Simone Gattuso e Daniele Gerini. Per gli sconfitti gol di Davide Buonocore e Davide Setti.

A seguire, una combattuta sfida che ha visto prevalere Edil Neri su Bar H-Da Sancio per 2-1 (nella foto) grazie alle segnature di Mattia Garofalo e Angelo Sesia; per i battuti in gol Samuel Ristagno.