Trofeo di Pontelungo: prima vittoria per Falanga Immobiliare, bene Maurizio’s Pub e Taberna del Foro

Albenga. Ultime battute della fase a gironi della sesta edizione del Trofeo di Pontelungo – Memorial Simone Fiorito di calcio a 6. Sono dodici gli incontri che rimangono da disputare. Nei giorni scorsi si sono giocati sette match per i raggruppamenti A e B.

Nella serata di venerdì 5 luglio, per il girone B, Ramasso Piscine ha battuto per 3-2 Bar H-Da Sancio. Per i vincitori doppietta di Alberto Fornari e gol di Emanuele Ciangherotti; agli sconfitti non sono bastate le reti di Enrico Delfino e Samuel Ristagno.

La rosa di Ramasso Piscine è composta da Massimo Andreini, Fabio Allisiardi, Emanuele Ciangherotti, Umberto Santoro, Andrea Monteanni, Maicol Bianco, Pietro Casalboni, Alberto Fornari, Kristi Cela.

A seguire, per lo stesso raggruppamento, primo successo per Falanga Immobiliare che ha piegato di misura Jila-Tabacchi Riv.N°2: 4 a 3. Una vittoria frutto di tre reti di Simone Fotia e una di Giacomo Sportelli; per i battuti due gol di Sacha Giancontieri e uno di Roberto Franco.

Due partite disputate anche domenica 7 luglio, entrambe per il girone A. G.B. Costruzioni Albenga ha prevalso su Caffetteria da Sancio per 7-2 grazie alle segnature di Alberto Girardi, in gol tre volte, Simone Calcagno, Salvatore Guarino, Fabio Mercandelli ed Alessandro Santanelli; per gli sconfitti gol di Fabio Tartaglia.

Ancor più netto il successo di Macelleria Scola-Pasticceria Bertola: 9-2 su La Box del Foro. Per i vincitori triplette di Mattia Farinazzo e Francesco Maxena, doppietta di Christian Milazzo e gol di Simone Gattuso: per i battuti due centri di Simone Baldoino.

La Box del Foro può contare su Andrea Fazio, Gabriele Isabella, Stefano Sinopoli, Stefano Balbo, Stefano Dittamo, Simone Baldoino, Gabriele La Monaca, Andist Lecini, Matteo Maggioni.

Lunedì 8 luglio apertura di serata con la vittoria di Taberna del Foro su Ramasso Piscine per 2-1. In gol Andrea Ghiraldo e Ivan Malco per la squadra che ha conquistato i 3 punti e Umberto Santoro per la formazione che si è dovuta arrendere ai rivali.

Poi, per il girone A, Maurizio’s Pub ha superato Albenga Young per 4-2 con tre realizzazioni di Luca Giampà e una di Fabrizio Ardoino; per gli sconfitti gol di Paolo Calcagno. Un successo che vale il ritorno al vertice della graduatoria.

Per finire, pareggio 4-4 tra Bar H-Da Sancio e Barberzizzati. Tre reti di Alessandro Monteleone e una di Alessandro Valentino per Bar H-Da Sancio; tre di Marco Carparelli e una di Artiom Castellari per Barberzizzati.

La classifica del girone A: Maurizio’s Pub 13; G.B. Costruzioni Albenga 11; Macelleria Scola-Pasticceria Bertola 10; Edil Neri 7; Albenga Young 6; La Box del Foro 2; Caffetteria da Sancio 1.

La classifica del girone B: Jila-Tabacchi Riv.N°2; Bar H-Da Sancio 10; Barberzizzati, Taberna del Foro 8; Ramasso Piscine, Falanga Immobiliare 6; Betn1 1.

La classifica del girone C: Ferrara Costruzioni-InternoUno 10; MT Luxury Rent Car 8; Hamburguesa Loca Loano; Mauri’s Pub 7; Ottica Space 5; Gelateria Dario Loano 4; Tabaccheria Romano-Pizzeria Le Anfore 0.

Questa sera, mercoledì 10 luglio, si riparte a pieno regime con altri tre incontri determinanti ai fini del passaggio del turno con squadre in bilico tra qualificazione ed eliminazione. Si inizia alle ore 20,30.

Nella foto sopra: La Box del Foro

Caffetteria da Sancio