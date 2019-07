Trofeo di Pontelungo: MT Luxury Rent Car e Ferrara Costruzioni-InternoUno avanti in scioltezza

Albenga. Dopo il riposo forzato di ieri, questa sera il Trofeo di Pontelungo riparte, con altre due sfide degli ottavi di finale. Alle ore 21 giocheranno Jila-Tabacchi Riv.N°2 contro Hamburguesa Loca Loano; alle ore 22 in campo Barberzizzati contro Ottica Space.

Jila-Tabacchi Riv.N°2 è una squadra che ha impressionato nel girone, guidata da un mister esperto che ha alle spalle varie partecipazioni al torneo, sempre con ottimi risultati. Bomber Lupo è piu di una garanzia, così come sembrano essere preziose le geometrie di Di Vara che, proprio come il vino, migliora invecchiando.

I ragazzi terribili di Hamburguesa Loca, se tutti presenti e in palla sembrano inarrestabili. Mostrano tecnica, velocità ed imprevedibilità, ma nulla sarebbe di tale efficacia se alle spalle di tutto ciò non ci fosse un difensore della caratura ed esperienza di Barretta, sempre pronto a mettere una pezza quando la squadra erroneamente si sbilancia.

Barberzizzati è una squadra completa in tutti i reparti. Castellari, Calandrino, Monte e Carparelli non hanno bisogno di presentazioni, cosi come Bonforte apparso in ottima forma. Nei gironi ha avuto qualche distrazione di troppo, ma la sensazione è quella di esser di fronte al classico motore diesel, destinato a crescere di volta in volta.

Ottica Space annovera già un titolo in bacheca, conquistato un paio di anni fa, e comunque in tutte le edizioni è sempre arrivata in fondo o quasi. Se l’intesa tra i fratelli Bella sembra non tramontare mai, Pace tra i pali è sempre una garanzia e il resto dei componenti milita o ha militato in categorie di rilievo.

Due sfide dall’esito incerto che senza dubbio attireranno sul campo di viale Pontelungo un pubblico numeroso, il quale avrà a disposizione il servizio cucine e bar con hamburger, hot dog, crepes dolci e salate, patatine, birra, bevande, ghiaccioli, gelati e molto altro ancora.

Le prime due gare degli ottavi di finale non hanno avuto storia. MT Luxury Rent Car ha travolto Ramasso Piscine per 14-4. Scatenato Nicolò Condorelli, autore di sette reti, fiancheggiato da Gianni Padolano a segno quattro volte. Completano il bottino dei vincitori le reti di Alessio La Monica, Stefano Muscio e Simone Sabia. Per gli sconfitti doppietta di Kristi Cela e gol di Fabio Allisiardi e Alberto Fornari.

Ferrara Costruzioni-InternoUno ha battuto Albenga Young per 10-4. Alessio Auteri ha colpito cinque volte; doppietta di Marco Marsic e singole segnature di Flavio Richero, Pietro Scannapieco e Davide Michero. Per la formazione eliminata tris di Stefano Caredda e gol di Gabriele Beluffi.