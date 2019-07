Trofeo di Pontelungo: Maurizio’s Pub, Jila-Tabacchi Riv.N°2 e Ferrara Costruzioni-InternoUno in vetta ai tre gironi

Albenga. Ieri, mercoledì 3 luglio, è ripartito il Trofeo di Pontelungo, Memorial Simone Fiorito, dopo due serate di pausa.

Ma andiamo con ordine. Domenica 30 giugno sono stati disputati tre incontri. Per il girone C, pareggio 4-4 tra Ottica Space e MT Luxury Rent Car. Per Ottica Space a segno due volte Salvatore Bella, una ciascuno Giovanni Bella e Davide Brignoli; per MT Luxury Rent Car in gol Nicolò Condorelli, Stefano Muscio, Gianni Padolano e Vincenzo Prinzi.

La rosa giocatori di Ottica Space è composta da Daniele Pace, Matteo Plebani, Davide Brignoli, Mamo Stabile, Manuel Cortonesi, Giovanni Bella, Salvatore Bella, Giuseppe Giglio, Samuele Roda.

MT Luxury Rent Car ha a disposizione Nicolò Condorelli, Stefano Musco, Alessio La Monica, Simone Sabia, Gianni Padolano, Matteo Balzari, Florian Metani, Luca Muscio, Vincenzo Prinzi.

A seguire, ancora un pareggio, nella sfida di alta classifica del girone A: 5-5 tra G.B. Costruzioni Albenga e Maurizio’s Pub. Due reti di Alberto Giraldi e una ciascuno per Cesare Mascardi, Fabio Mercandelli e Davide Principato per G.B. Costruzioni Albenga; per Maurizio’s Pub doppiette di Fabrizio Ardoino e Luca Giampà e gol di Emanuele Balbo.

A difendere i colori del Maurizio’s Pub ci sono Emanuele Balbo, Manuel Faggio, Riccardo Alai, Fabrizio Ardoino, Rocco Michael Bonadonna, Gianluca Bonavita, Luca Giampà, Mattia Serrone, Cristopher Colletti.

In chiusura di serata, netto successo di Ferrara Costruzioni-InternoUno, capolista del girone C, su Hamburguesa Loca Loano: 9-2. Per i vincitori quattro segnature ciascuno di Alessio Auteri e Luca Donaggio; una di Pietro Scannapieco. Per gli sconfitti gol di Francesco Insolito e Gianmarco Insolito.

Ferrara Costruzioni-InternoUno gioca con Andrea Gallo, Mirko Amico, Pietro Scannapieco, Flavio Richero, Paolo Tessitore, Marco Marsic, Gabriele Guglieri, Alessio Auteri, Luca Donaggio.

La prima partita di ieri sera, valevole per il girone C, ha visto il successo del Mauri’s Pub sulla Tabaccheria Romano-Pizzeria Le Anfore per 5-3. Per la squadra vittoriosa quattro centri di Davide Setti e uno di Gianluca Calarco; per i battuti reti di Giacomo Badoino e Andrea Guardone.

Mauri’s Pub schiera Davide Buonocore, Davide Setti, Marco Rotiroti, Simone Calarco, Claudio Cutuli, Gianluca Calarco, Giacomo Larocca Conoscente, Davide Ciravegna, Ivano Vigorito.

In vetta al girone B si è portata Jila-Tabacchi Riv.N°2, grazie alla vittoria per 6 a 2 nello scontro al vertice con Bar H-Da Sancio. Un sorpasso in classifica frutto della doppietta di Fabio Cotardo, delle reti di Simone Di Vara, Roberto Franco, Simone Lupo e Sacha Giancontieri. Per gli sconfitti a segno Alessandro Monteleone e Stefano Terragno.

Jila-Tabacchi Riv.N°2 può contare su Sacha Giancontieri, Gabriele Franco, Simone Di Vara, Fabio Cotardo, Sandro Diomedi, Roberto Franco, Riccardo Franco, Federico Gorlero, Simone Lupo.

La rosa di Bar H-Da Sancio è formata da Mahrodi Haddasui, Ivan Ferrante, Stefano Terragno, Alessandro Valentino, Samuel Ristagno, Mirko Zirano, Andrea Scaramelli, Alessandro Monteleone, Loris Giunta.

Per il girone B, terzo pareggio per Falanga Immobiliare, che ha impattato 5 a 5 con Barberzizzati. Per questi ultimi due segnature di Claudio Monte e una a testa di Matteo Calandrino, Marco Carparelli e Artiom Castellari; per Falanga Immobiliare tre gol di Luca Tomao, uno di Stefano Primoceri e Simone Fotia.

La squadra Barberzizzati è composta da Matteo Calandrino, Matteo Bazzarini, Marco Carparelli, Paolo Bonforte, Fabio Santelia, Mohamed Sandary, Sonni Rizzo, Artiom Castellari, Claudio Monte.

Falanga Immobiliare (nella foto) gioca con Mattia Basso, Dante Finocchio, Fabrizio Scarlata, Giacomo Sportelli, Michelangelo Pollero, Luca Tomao, Simone Fotia, Stefano Primoceri, Raffaele Delfino.

La classifica del girone A: Maurizio’s Pub 10; G.B. Costruzioni Albenga 8; Macelleria Scola-Pasticceria Bertola 7; Albenga Young 6; Edil Neri 4; La Box del Foro 2; Caffetteria da Sancio 1.

La classifica del girone B: Jila-Tabacchi Riv.N°2 10; Bar H-Da Sancio 9; Barberzizzati 7, Ramasso Piscine; Falanga Immobiliare 3; Taberna del Foro 2; Betn1 1.

La classifica del girone C: Ferrara Costruzioni-InternoUno 10; MT Luxury Rent Car 8; Hamburguesa Loca Loano; Mauri’s Pub 7; Ottica Space 5; Gelateria Dario Loano 4; Tabaccheria Romano-Pizzeria Le Anfore 0.

Questa sera, giovedì 4 luglio, sono in programma tre partite, una per raggruppamento.