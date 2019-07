Trofeo di Pontelungo: Jila-Tabacchi Riv.N°2 vince il girone B, al secondo posto Barberzizzati

Albenga. Nella serata di ieri, giovedì 11 luglio, si è concluso il girone B del Trofeo di Pontelungo, Memorial Simone Fiorito, in corso di svolgimento ad Albenga.

Jila-Tabacchi Riv.N°2 ha confermato il primo posto, grazie al 3 a 0 su Betn1, fanalino di coda del raggruppamento.

La seconda posizione è del team Barberzizzati (nella foto), che ha prevalso per 6-3 su Taberna del Foro. Per i vincitori poker di reti di Marco Carparelli e doppietta di Claudio Monte; per gli sconfitti a segno due volte Silvio Semeria e una Andrea Ghiraldo.

Chiusura di giornata con il successo di Ramasso Piscine per 6-2 su Falanga Immobiliare. Due reti ciascuno di Pietro Casalboni e Alberto Fornari ed una a testa di Kristi Cela e Andrea Monteanni hanno portato alla vittoria Ramasso Piscine. Per Falanga Immobiliare gol di Mattia Basso e Simone Fotia.

La classifica finale del girone A: Maurizio’s Pub 16; G.B. Costruzioni Albenga 12; Macelleria Scola-Pasticceria Bertola 11; Edil Neri 10; Albenga Young 6; La Box del Foro 2; Caffetteria da Sancio 1.

La classifica finale del girone B: Jila-Tabacchi Riv.N°2 13; Barberzizzati 11; Bar H-Da Sancio 10; Ramasso Piscine 9; Taberna del Foro 8; Falanga Immobiliare 6; Betn1 1.

La classifica del girone C: Ferrara Costruzioni-InternoUno 10; MT Luxury Rent Car 8; Hamburguesa Loca Loano; Mauri’s Pub 7; Ottica Space 5; Gelateria Dario Loano 4; Tabaccheria Romano-Pizzeria Le Anfore 0.

Questa sera, venerdì 12 luglio, al termine dei tre incontri del girone C in programma, saranno effettuati i sorteggi del tabellone ad eliminazione diretta, che prenderà il via domenica sera con le prime sfide degli ottavi di finale.

Nella prima urna saranno inserire le prime tre classificate e la migliore seconda; nella seconda urna le altre due seconde e due terze; nella terza urna la peggiore terza e le quarte; nella quarta urna le quinte e la migliore sesta.