Treni, anche a ponente i Frecciabianca sugli intercity per Milano

Regione. Dopo la tratta La Spezia-Genova-Milano dello scorso 3 giugno, da questa settimana anche gli Intercity da Ventimiglia verso Genova e il capoluogo lombardo saranno composti dal materiale Frecciabianca, compresi i locomotori E414. Il nuovo materiale rotabile va a sostituire in trazione doppia le vecchie locomotive E402/403 o E401 sui convogli IC 659-660 e IC 681-682.

I treni con questi locomotori in composizione sono l’InterCity 659/660 (Milano Centrale 8.10 –Ventimiglia 12.58) e l’InterCity 681/682 (Ventimiglia 17.03 – Milano Centrale 20.53). I locomotori E414 sono già in circolazione, da giugno, sulla relazione Milano-Genova-La Spezia/Livorno e a breve saranno utilizzati anche nei collegamenti per Grosseto e per quelli fra Milano e la Puglia, direttrice Adriatica.

“Lavoriamo come sempre con l’obiettivo di far uscire la Liguria dal suo decennale isolamento – ha sottolineato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Questo importante risultato è il frutto di un tavolo congiunto con i pendolari della Genova-Milano e con Trenitalia, che ringrazio per aver ascoltato le nostre richieste e aver messo in campo i nuovi treni entro i tempi concordati. Naturalmente non ci fermeremo qui e puntiamo a modernizzare tutti gli Intercity”.

“Sono molto soddisfatto che continui il rinnovamento del materiale rotabile – ha commentato l’assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino – Queste linee nazionali non dipendono direttamente dalla Regione, ma Trenitalia ha comunque ascoltato le nostre richieste. Il materiale Frecciabianca garantisce maggiore comodità e migliori performance, su una tratta (quella del ponente ligure verso Milano) che soprattutto d’estate è molto richiesta. Inoltre una volta giunti a Genova Principe non sarà più necessario staccare i locomotori per rimetterli in testa treno, con un conseguente risparmio di tempo”.

I locomotori 414 sono mezzi molto affidabili, con 0,66 richiami in officina per milione di chilometri: una percentuale di occorrenze molto minore rispetto ai precedenti (16 occorrenze per le E402/403 e 6 per le E401).

Spiegano da Trenitalia: “L’introduzione di locomotori con performance più alte rispetto ai precedenti rientra nelle azioni previste dal Contratto di Servizio 2017-2026 fra Trenitalia (Gruppo FS Italiane), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell’Economia e delle Finanze. Contratto che consentirà di migliorare ulteriormente la qualità complessiva del viaggio dei 108 treni al giorno fra InterCity Giorno e Notte. Treni che offrono un servizio capillare con circa 200 città servite e che sono stati scelti nel 2018 da circa 14 milioni di viaggiatori”.

“Alle attività per migliorare puntualità e regolarità degli InterCity, si aggiungono nuovi servizi a bordo treno e il rinnovo degli ambienti e degli arredi, con nuove luci a led e tessuti, insieme a una migliore percezione della sicurezza a bordo treno con l’installazione di telecamere di videosorveglianza. Le azioni messe in campo da Trenitalia hanno l’obiettivo di invogliare sempre più persone a scegliere il treno, mezzo ecologico per eccellenza, per i loro spostamenti a media e lunga percorrenza, lasciando l’auto a casa. Ciò garantirà enormi benefici per l’ambiente e, di conseguenza, per la qualità dell’aria delle città e delle principali aree urbane del Paese. Lo shift modale dal mezzo privato al treno è inoltre un fattore fondamentale per diminuire i costi sociali legati soprattutto all’incidentalità e alla congestione delle città”.