Tragedia a Giusvalla, precipita da un muro di contenimento e muore

Giusvalla. Tragedia a Giusvalla, dove questa mattina un uomo di circa 80 anni ha perso la vita precipitando da un muro di contenimento della statale. A dare l’allarme, qualche minuto prima delle 11, è stata la moglie che, non vedendolo rincasare, è uscita a cercarlo e ne ha trovato il corpo.

Secondo quanto raccontato ai soccorritori l’uomo era uscito per effettuare un lavoretto, e per raggiungere il ruscello che scorre sotto la statale si stava calando con una corda. Per cause ancora da chiarire, però, è caduto a terra picchiando la testa contro una piattaforma di cemento.

Immediato l’intervento sul posto dell’automedica e di un’ambulanza della Croce Bianca di Giusvalla, ma per l’anziano non c’era più niente da fare.