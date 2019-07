Provincia. Un programma fitto di incontri nel savonese, è quello che ha visto impegnato il presidente e consigliere regionale di Liguria Popolare Andrea Costa nel pomeriggio di lunedì 22 luglio.

“Accompagnato dal responsabile provinciale savonese di Liguria Popolare Matteo Marcenaro e da Susanna Karunaratne, consigliere comunale di Savona Popolare, ho voluto fare un tour nei piccoli comuni, dove gli amministratori lavorano con fatica per le loro comunità – spiega Costa – con l’obiettivo di ascoltare le loro esigenze e quelle dei cittadini e dialogare con quanti vogliono avvicinarsi all’esperienza popolare”.

Foto 2 di 2



Prima tappa ad Onzo per un incontro con il sindaco Alessandro Bottello, quindi ad Altare, per un confronto con il primo cittadino Roberto Briano e il suo vice Luciano Grenno: “Provenienti da un’esperienza diversa dalla nostra eppure disposti come noi a collaborare – aggiunge – coscienti del fatto che la politica debba essere prima di tutto servizio e disponibilità”.

Il tour si è concluso a Rocchetta, nel comune di Cairo, insieme al sindaco Paolo Lambertini, all’assessore Fabrizio Ghione e al primo cittadino di Millesimo, Aldo Picalli, dove il presidente di Liguria Popolare ha preso parte alla festa patronale di San Giacomo.