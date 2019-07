Pietra Ligure. Domenica 14 luglio, a partire dalle ore 19:00, l’associazione attività produttive “Facciamo Centro”, in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure, ripropone, a distanza di alcuni anni, un evento di grande successo ed invita tutta la popolazione ad un emozionante “Tuffo nel Passato”.

La cittadina del ponente si trasformerà in un fantastico mondo che strizza l’occhio ad un Medioevo come ci piace immaginarlo, popolato di dame e cavalieri, di re e popolani, di menestrelli e streghe, di giocolieri e musici, di sbandieratori e danzatrici.

Il corteo, che si snoda lungo le strade cittadine, gli accattoni petulanti che si affacciano agli angoli delle strade, i giullari che tra frizzi e lazzi irridono ai potenti, le megere che preparano intrugli nel segreto di buie stradine, le superbe nobildonne che si attardano sull’uscio, aspetteranno tutti coloro che vorranno entrare nel gioco e prendervi parte, “tuffandosi”, seppur per una sola sera, in un mondo che non c’è più e che forse non c’è mai stato…

Lo spettacolo sarà garantito dalla prestigiosa compagine di Sbandieratori e Musici di Borgo San Pietro di Asti, dal corteo storico, da Arkana Band Musici Medievali, da Milfo, irriverente giullare, da giochi medievali, per concludersi in piazza San Nicolò, con una sorpresa di… fuoco!

Naturalmente non mancheranno osti e ostesse pronti, nelle loro taverne, a soddisfare anche i palati più esigenti.