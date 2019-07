Top 10 della settimana, tutte le hit dell’estate su IVG

Buon giovedì a tutti i nostri lettori, luglio sta volando verso la fine, troppo bella l’estate ma troppo breve, sarebbe bello vivere sempre al caldo, sole, mare e nelle cuffie a tutto volume la nostra #ivgchart!

Continuate a scrivermi sempre in molti e siete in tanti a seguire la nostra classifica, mi fa molto piacere quando mi consigliate le canzoni che vorreste che fossero inserite nella chart e spesso capita che mi facciate ascoltare roba che non conoscevo ed è fantastico tutto questo, come è fantastica la musica in generale!

Anche questa settimana il mio consiglio all’ascolto, è un disco che mi piace molto, uscito già qualche settimana fa, il beat è di Sick Luke e la canta Mecna, si intitola “Pazzo di te”, anche il video è davvero carino. La potete ascoltare qui.

Questa settimana una nuova entrata e sempre un sacco di bella musica quindi volume sempre alto e via con la #ivgchart.

Al primo posto Shawn Mendes insieme a Camilla Cabello, con “Senorita, una canzone estiva, mi piace tantissimo, direi che il duetto sia davvero azzeccato e con questo pezzo sono nel podio di quasi tutte le classifiche mondiali. Il pezzo al secondo posto lo stavamo aspettando come ogni estate e puntuale come un orologio svizzero è arrivato! Sto parlando del tormentone di Giusy Ferreri, con Takagi & Ketra e Omi “Jambo”. La sentiremo in ogni angolo e in ogni istante della nostra estate 2019!

Alla terza posizione, il consiglio all’ascolto di qualche settimana fa entra a gamba tesa nel podio della nostra chart, “Dove e quando” di Benji e Fede, la loro canzone per l’estate! Alla posizione numero 4 la nuova entrata della settimana, ritorna Fred De Palma con Ana Mena e con loro parte il tormentone, i ritmi sono sempre latini e anche questa volta fanno centro con “Una Volta Ancora”.

Alla posizione numero 5 c’è Pedro Capò con Farruko e la canzone si chiama “Calma Remix”, con questo pezzo si entra in perfetto clima estivo! Alla posizione numero 6 un duetto che ha bisogno di poche presentazioni Madonna e Maluma con la loro “Medellin”.

Alla posizione 7 un vecchio tormentone trasformato in un tormentone del 2019, Daddy Yankee l’hitmaker per eccellenza con Snow e la loro “Con Calma”, quasi 260 milioni di views su Youtube in un mese, penso proprio che la ascolteremo per tutta l’estate 2019. La numero 8 non poteva che essere il sempreverde J Ax con “Ostia Lido”.

Alla posizione numero 9 troviamo una piacevole sorpresa, sia i The Kolors che Elodie li avevo un po’ persi di vista e invece sono usciti con questa canzone davvero molto bella che merita sicuramente la nostra chart, il titolo è “Pensare Male”. Alla posizione numero 10 un progetto tutto italiano che sta spopolando in tutto il mondo, sopratutto su Spotify, Meduza con “Piece of your Heart”.

Restate connessi e ogni settimana tenetevi pronti ad alzare il volume!

#1 -Shawn Mendes & Camilla Cabello – Senorita

#2 – Giusy Ferreri & Omi – Jambo

#3 – Benji & Fede – Dove e Quando

#4 – Fred De Palma – Una volta ancora (feat. Ana Mena)

#5 – Pedro Capò & Farruko – Calma Remix

#6 – Madonna & Maluma – Medellin

#7 – Daddy Yankee & Snow – Con Calma

#8 – J Ax – Ostia Lido

#9 – The Kolors & Elodie – Pensare Male

#10 – Meduza – Piece of your Heart