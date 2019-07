Top 10 della settimana, arriva Fred De Palma e le temperature si alzano in Riviera

Buon giovedì a tutti i nostri lettori, un giovedì di luglio, uno dei miei mesi preferiti, caldo, sole, mare e nelle cuffie a tutto volume la nostra #ivgchart!

Continuate a scrivermi sempre in molti e siete in tanti a seguire la nostra classifica, mi fa molto piacere quando mi consigliate le canzoni che vorreste che fossero inserite nella chart e spesso capita che mi facciate ascoltare roba che non conoscevo ed è fantastico tutto questo, come è fantastica la musica in generale!

Anche questa settimana il mio consiglio all’ascolto, una canzone che sto ascoltando un sacco, un duetto top, amo entrambi, Marracash non ha bisogno di descrizioni, Elodie invece è una delle voci femminili italiane che più mi piacciono, hanno fatto “Margarita” ed è una bomba! La potete ascoltare qui.

Questa settimana una nuova entrata e sempre un sacco di bella musica quindi volume sempre alto e via con la #ivgchart.

Al primo posto Shawn Mendes insieme a Camilla Cabello, con “Senorita, una canzone estiva, mi piace tantissimo, direi che il duetto sia davvero azzeccato e con questo pezzo sono nel podio di quasi tutte le classifiche mondiali. Il pezzo al secondo posto lo stavamo aspettando come ogni estate e puntuale come un orologio svizzero è arrivato! Sto parlando del tormentone di Giusy Ferreri, con Takagi & Ketra e Omi “Jambo”. La sentiremo in ogni angolo e in ogni istante della nostra estate 2019!

Alla terza posizione, il consiglio all’ascolto di qualche settimana fa entra a gamba tesa nel podio della nostra chart, “Dove e quando” di Benji e Fede, la loro canzone per l’estate! Alla posizione numero 4 la nuova entrata della settimana, ritorna Fred De Palma con Ana Mena e con loro parte il tormentone, i ritmi sono sempre latini e anche questa volta fanno centro con “Una Volta Ancora”.

Alla posizione numero 5 c’è Pedro Capò con Farruko e la canzone si chiama “Calma Remix”, con questo pezzo si entra in perfetto clima estivo! Alla posizione numero 6 un duetto che ha bisogno di poche presentazioni Madonna e Maluma con la loro “Medellin”.

Alla posizione 7 un vecchio tormentone trasformato in un tormentone del 2019, Daddy Yankee l’hitmaker per eccellenza con Snow e la loro “Con Calma”, quasi 260 milioni di views su Youtube in un mese, penso proprio che la ascolteremo per tutta l’estate 2019. La numero 8 non poteva che essere il sempreverde J Ax con “Ostia Lido”.

Alla posizione numero 9 troviamo una piacevole sorpresa, sia i The Kolors che Elodie li avevo un po’ persi di vista e invece sono usciti con questa canzone davvero molto bella che merita sicuramente la nostra chart, il titolo è “Pensare Male”. Alla posizione numero 10 un progetto tutto italiano che sta spopolando in tutto il mondo, sopratutto su Spotify, Meduza con “Piece of your Heart”.

Restate connessi e ogni settimana tenetevi pronti ad alzare il volume!

