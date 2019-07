“Testico&Nuvole”: ecco l’antitormentone estivo degli alassini “Santi Pollastri”

Alassio. “Testico & Nuvole”. È questo il titolo dell’ultima canzone (ma non chiamatela “hit”) del gruppo musicale alassino “Santi Pollastri”, composto dal duo Jan Casella (anche consigliere comunale di Alassio) e Gianluca Guardone.

Un “antitormentone” estivo, come piace chiamarlo a loro, al quale hanno preso parte volti noti del mondo della televisione ma anche del panorama locale: tra gli altri, il prorompente Dario Vergassola, gli esilaranti Marco Ghini e Bruno Robello De Filippis e la bellissima Francisca Estevez. Location, ovviamente, la “bucolica” Testico.

“Stufi delle solite hit latineggianti tra palme, figaccioni, ballerine e motoscafi? Ecco che l’antitormentone Testico & Nuvole fa al caso tuo, – hanno esordito Casella e Guardone. – Contro la calura estiva, fatevi qualche risata in questa bucolica gita nell’epica Testico, tra amici malinconici, belle fidanzate incomprese, bicchieri di vino rosso, scopone scientifico, motocarri e uliveti”.

“Noi ‘Santi Pollastri’ siamo felicissimi di presentare questo nostro nuovo videoclip musicale a cui hanno partecipato tanti amici. Ci ha onorato della sua presenza il grande Dario Vergassola, in apertura ci sono anche due personalità molto note nell’albenganese (gli esilaranti Marco Ghini e Bruno Robello De Filippis)”.

“Come ormai da tradizione, nei nostri video è presente la splendida Francisca Estevez. Nel cast anche Ricky Aicardi, storico campione di Pallapugno che ci ha ospitati nella sua storica Osteria du Baccan di Testico, Renato Camo, Mario Cau, Giancarlo Ghisalberti, Chiara Zunino”.

“Le coriste sono le bravissime Chiara Coppola e Serena Latella. Alla produzione musicale ha lavorato con noi il grande Mario Cau (cantante e chitarrista degli Zingarò), il video capolavoro è opera di Willie B Lens (Willie Boehmer). Un ringraziamento speciale va anche a B&B Borgata Cantone Country House di Garlenda e Osteria du Baccan di Testico per averci ospitato e Oissala Lingerie and Beachwear per i costumi di Francisca”.

“Speriamo davvero che questa canzone, oltre a far conoscere il nostro entroterra, regali una sana risata. Che il buon umore sia con voi e Make Testico Great Again”, hanno chiuso con goliardia, con lo stesso stile che contraddistingue la loro canzone, Casella e Guardone.