Tentano furto a Dego e fuggono: la telecamera li incastra, ricerche in corso

Dego. Le immagini di due uomini che, a bordo di uno scooter, si allontanano dal luogo di un tentato furto circola da ieri sera sui social e via whatsapp. Accade a Dego, dove ora è in corso una ricerca per individuarli da parte dei carabinieri.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i due ieri mattina hanno tentato inutilmente di entrare all’interno di un’abitazione per svaligiarla. I padroni di casa se ne sono accorti e hanno immediatamente l’allarme: accortisi che la pattuglia stava arrivando, i due si sono rapidamente allontanati a bordo dello scooter.

Sul posto, però, sono attive alcune telecamere che li hanno immortalati durante la fuga. L’immagine mostra due uomini vestiti entrambi con abiti scuri lunghi e caschi integrali in testa, con tanto di visiera scura nell’evidente tentativo di non rendersi riconoscibili. Una delle due immagini mostra inoltre in modo abbastanza chiaro la targa della moto.

E così le immagini, diffuse in rete, hanno iniziato a fare il giro dei social, nella speranza di contribuire in qualche modo alle ricerche aiutando le forze dell’ordine a ricevere segnalazioni.