Tenta di eludere il posto di controllo, poi aggredisce i carabinieri: 25enne arrestato a Villanova

Alassio. Prima ha eluso l’alt intimato dai carabinieri di Villanova, che volevano sottoporlo a controlli insospettiti dal suo atteggiamento sospetto; una volta sceso dallo scooter, ha cercato di fuggire; infine, quando i militari hanno tentato di fermarlo, li ha strattonati e spintonati.

La notte scorsa i carabinieri hanno arrestato G.D.A., 25enne originario della provincia di Torino, con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Sottoposto a test per alcool e stupefacenti, gli esami hanno dato esito negativo; tuttavia gli accertamenti effettuati sullo scooter hanno permesso di accertare che la targa era stata falsificata. Per questo motivo al 25enne è stata contestata anche la violazione dell’articolo numero 489 del Codice Penale (Uso di atto falso) in relazione all’articolo 100 (comma 4) del Codice della Strada, che norma le targhe e le immatricolazioni dei mezzi a motore.

Questa mattina il giovane verrà processato con rito direttissimo in tribunale a Savona.