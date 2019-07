Andora. Nuovo colpo al mondo dello spaccio albenganese ad opera della polizia locale di Albenga che, ieri, ha notato un 25enne nordafricano dirigersi con fare sospetto verso il letto del fiume Centa.

Gli agenti lo hanno seguito ed hanno trovato un giaciglio nel quale erano nascosti 5 telefoni cellulari, documenti di identità frutto, probabilmente, di altre attività illecite, 14 grammi di cocaina e 50 grammi di hashish, bilancini di precisione e tutto il materiale necessario per il taglio e la suddivisione in dosi della sostanza stupefacente.

Il 25enne nordafricano, regolare sul territorio italiano e residente nell’andorese, è dunque finito in manette. L’uomo si trova ora in carcere ad Imperia in attesa del processo che si terrà questa mattina presso il Tribunale di Savona.