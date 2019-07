Tar annulla gara privatizzazione ospedali, Pd: “Ennesimo pasticcio di Viale e Locatelli, ora riferisca in consiglio”

Liguria. “Ennesimo pasticcio del tandem Viale-Locatelli sul tema della sanità ligure”. Così il gruppo del Pd in Regione Liguria commenta la decisione del Tar di annullare l’esito della gara della gestione privatistica degli ospedali di Cairo Montenotte e Albenga e la relativa assegnazione all’Istituto Galeazzi, accogliendo il ricorso del Policlinico di Monza.

“Che ci fossero dei punti oscuri in questa privatizzazione in salsa ligure l’avevamo capito sin dall’inizio, in particolare in relazione ai temi della programmazione e di un effettivo controllo pubblico – tuonano dal Pd – Per farci un’idea più ponderata della vicenda, però, aspetteremo di leggere le motivazioni della sentenza. Nel frattempo sarebbe bene riaprire il dibattito su come valorizzare al meglio la funzione pubblica nella sanità ligure, senza svendere i suoi asset”.

“Siamo di fronte all’ennesimo viatico per la quarta illegittima conferma di Locatelli a commissario straordinario di Alisa e sappiamo che la confusione che deriverà da questa situazione non farà altro che lasciare in un limbo gli ospedali di Cairo e Albenga, aumentando ulteriormente le fughe sanitarie. Bisogna prendere una decisone in tempi brevi. Nel frattempo la Regione ripristini subito ad Albenga e Cairo i servizi territoriali, che sono stati ridimensionati in attesa dell’assegnazione. L’assessore Viale riferisca in Consiglio regionale” concludono.