Tamponamento tra veicoli sulla A6: due feriti in ospedale

Altare. Incidente in A6 intorno alle 11,15 sulla A6, in direzione Savona, all’altezza dello svincolo di Altare dove, secondo le prime informazioni, due veicoli si sono tamponati.

Fortunatamente l’impatto non ha avuto gravi conseguenze per gli occupanti dei mezzi coinvolti: il bilancio è di due persone ferite che sono state accompagnate in ospedale a Savona in codice verde ed in codice giallo.

Oltre alle ambulanze della Croce Bianca di Altare per i soccorsi sono intervenuti anche i vigili del fuoco.