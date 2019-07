Savona. Sorridono di bronzo Simone Tridico e Alice Manca. I due giovanissimi atleti dell’Olimpia Savona (24 anni il primo, 19 la seconda) hanno infatti ottenuto due medaglie di bronzo alla prestigiosa Coppa Chimesa di Arezzo, che si è disputata il 29 giugno. La manifestazione, affermatasi ormai come uno degli appuntamenti più importanti nel panorama nazionale, ha visto gli atleti gareggiare sia nella specialità poomsae individuale e sincronizzato, dimostrazioni tecniche che simulano un combattimento contro più avversari immaginari, che nel freestyle, specialità che unisce alla marzialità del taekwondo, figure derivate dalla ginnastica, eseguite a tempo di musica.

I due savonesi, accompagnati dal maestro Caddeo, hanno raggiunto il terzo gradino del podio nella specialità poomsae di coppia, mentre Tridico ha poi concesso il bis nella prova individuale.

Foto 2 di 2



“Sono molto felice del risultato di oggi, ottenuto con un amico come Simone” commenta la Manca, per la quale si è trattato di un gradito excursus tra le forme, lei specialista del combattimento “Si tratta di due anime dello stesso sport, che amo e pratico da tantissimi anni. Ho voluto mettermi alla prova perché adoro tutto ciò che è taekwondo e competizione e il risultato mi dice che ne è davvero valsa la pena. Ora però tornerò subito con la testa al combattimento: il 6 luglio gareggerò all’Open Greci Salentina a Martano (LC), per chiudere una stagione davvero lunga, faticosa, ma piena di successi.”

Soddisfatto anche Tridico: “Io e Alice abbiamo passato le ultime due settimane in simbiosi, allenandoci tutto il giorno per perfezionare l’esibizione di coppia. Salire sul podio con lei è stato davvero bello, farlo anche nel singolo mi ha dato ulteriore gioia”

Ultimo impegno della stagione dell’Olimpia Savona sarà l’Internazionale Grecia Salentina dove, oltre ad Alice Manca, gareggerà anche Gaia Gavarone. La giovane stella del taekwondo savonese, già campionessa italiana e rappresentante nazionale al mondiale juniores del 2018, ritorna così sui tatami un mese dopo l’infortunio muscolare patito a giugno, che l’aveva costretta a saltare l’appuntamento con la Coppa Italia.